Le donne che vivono vicino al mare o a spazi verdi partoriscono bimbi più “pesanti”

Spazi verdi e la vicinanza al mare garantirebbero alle donne in gravidanza una maggiore probabilità di dare alla luce bambini con un più alto peso alla nascita.È quanto ha osservato da un gruppo di scienziati del Barcelona Insitute for Global Health, che ha pubblicato lo studio su Environmental International.Lo studio – che è parte del progetto LifeCycle – si è basato su un campione di quasi 70mila neonati con un peso medio di 3,42 chilogrammi, di cui il 6,6% è stato classificato con un basso peso alla nascita (small-for-gestional-age – SGA).Per ciascun partecipante sono stati presi in considerazione sette indicatori di esposizione residenziale a ambienti naturali: spazi verdi entro 100, 300 e 500 metri da casa, calcolato usando il Normalised Difference Vegetation Index (NDVI), distanza dai più vicini spazi verdi, accessibilità a questi spazi, distanza dal più vicino spazio blu, quindi mare o lago, e relativa accessibilità.I risultati hanno mostrato una associazione più forte tra le gestanti che vivono vicino a spazi verdi o blu e la nascita di bambini con un più alto peso corporeo. I dati sono stati raccolti in Italia, Olanda, Regno Unito, Danimarca, Francia, Spagna, Lituania, Norvegia e Grecia.