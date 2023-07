Farmaci essenziali. Oms aggiorna la lista includendo terapie per sclerosi multipla e altre malattie. In totale 502 per gli adulti e 361 per i bambini

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha pubblicato la nuova edizione delle Model Lists of Essential Medicines e Essential Medicines for Children, che includono nell'elenco dei farmaci essenziali nuovi importanti prodotti, fra gli altri, per il trattamento della sclerosi multipla, del cancro, delle malattie infettive e delle patologie cardiovascolari

.

Gli elenchi aggiornati mirano a facilitare un maggiore accesso a farmaci innovativi che mostrano chiari benefici clinici, rileva l'Oms.

Per la prima autorità sanitaria mondiale, questi trattamenti potrebbero avere un impatto molto ampio sulla salute pubblica a livello globale senza mettere a repentaglio i bilanci sanitari dei paesi a basso e medio reddito.

Per oltre 40 anni, i Paesi di tutto il mondo si sono affidati all'elenco dei farmaci essenziali dell'Oms come guida basata sull'evidenza sui farmaci più importanti come strumento per ottenere il maggiore impatto sulla salute”, ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS.

L'aumento dei prezzi e le interruzioni della catena di approvvigionamento ci mostrano che tutti i paesi devono affrontare crescenti problemi nel garantire un accesso coerente ed equo a molti farmaci essenziali.

L'Oms si impegna a sostenere tutti i paesi a superare questi ostacoli per aumentare l'accesso equo alle cure”.

Per l'aggiornamento del 2023, il comitato di esperti dell'Oms sulla selezione e l'uso dei medicinali essenziali ha preso in considerazione 85 domande, che comprendono oltre 100 medicinali e formulazioni.