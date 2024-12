L’Iss alla guida del Laboratorio di riferimento Ue sugli elminti e sui protozoi a trasmissione alimentare, idrica e vettoriale

Del consorzio designato dalla Commissione Ue fa parte anche il Folkhälsomyndigheten (Svezia). L’Iss lavorerà inoltre all'interno del laboratorio di riferimento Ue sui batteri di origine alimentare e idrica, guidato dallo Statens Serum Institut (Danimarca). La Commissione ha anche designato il laboratorio di riferimento Ue sui virus di origine alimentare e idrica, guidato dal Norwegian Institute of Public Health (Novergia). IL DOCUMENTO

05 DIC

05 dicembre 2024

- La Commissione europea ha adottato un regolamento di esecuzione che designa altri tre laboratori di riferimento europei (EURL) per la salute pubblica, che rafforzeranno ulteriormente le difese dell'Unione Europea di fronte a gravi minacce transfrontaliere. Questi EURL sono stati istituiti in collaborazione con l'ECDC e saranno integrati e supporteranno i membri delle reti per le malattie coordinate dall'ECDC.Attraverso queste reti, gli EURL supporteranno i laboratori nazionali per la salute pubblica garantendo la comparabilità dei dati e il rafforzamento delle capacità sui metodi di laboratorio a livello dell'UE. Ciò include sforzi per allineare la diagnosi e i test per la sorveglianza, la notifica e la segnalazione delle malattie, nonché riunire le competenze scientifiche in tutta l'Ue per migliorare la preparazione, la rapida individuazione e risposta.Batteri trasmessi da cibo e acqua;Elminti e protozoi trasmessi da cibo, acqua e vettori;Virus trasmessi da cibo e acqua.quello sugli elminti e protozoi trasmessi da cibo, acqua e vettori. Del consorzio designato dalla Commissione Ue fa parte anche il Folkhälsomyndigheten di Solna, in Svezia.(insieme al Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dei Paesi Bassi) del laboratorio di riferimento Ue sui batteri di origine alimentare e idrica guidato dallo Statens Serum Institut della Danimarca.di riferimento Ue sui virus di origine alimentare e idrica, che sarà guidato dal Norwegian Institute of Public Health (Novergia) e di qui fanno parte anche il Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Paesi Bassi) e il Regensburg University Medical Center (Germania).I tre EURL sono designati per sette anni e le attività saranno finanziate nell'ambito del programma EU4Health.