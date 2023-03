Nuovo ospedale di Verbania. Il sindaco: “La Regione è immobile. La sanità nella nostra provincia è ormai da serie C”

“Si annunciano progetti per nuovi ospedali in Piemonte, apprendiamo con piacere il via al nuovo bando di appalto per Novara, ma del nostro nuovo ospedale si son perse le tracce. Sono anche passati anche 3 mesi dal mio incontro a Torino con Icardi e il consigliere Preioni. In cosa si è concretizzato l’impegno che hanno preso sulla nostra proposta di aumentare gli stipendi dei sanitari delle zone di confine come la nostra?”.

07 MAR

07 marzo 2023

- Il sindaco di Verbania,, torna ad accusare la Regione Piemonte di “immobilismo assoluto” sul tema della riorganizzazione della sanità nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola.“Mentre si annunciano progetti per nuovi ospedali in Piemonte e apprendiamo con piacere il via al nuovo bando di appalto per Novara, del nostro nuovo ospedale nel Vco si son perse le tracce” scrive in una nota.“Sono anche passati anche tre mesi dall’incontro che ho svolto a Torino con l'assessore alla sanità Icardi e il consigliere Preioni - prosegue il primo cittadino di Verbania -. In cosa si è concretizzato l’impegno che hanno preso sulla nostra proposta di aumentare gli stipendi dei sanitari delle zone di confine come il Vco? Dov’è il progetto di marketing e accoglienza per i professionisti del settore? Quali impegni per avere meno medici gettonisti?”. Secondo Marchionini, la “sanità nel Vco è ormai da serie C e la Regione Piemonte non fa nulla”.