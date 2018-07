In Italia il tragico record europeo per decessi da epatite virale: quasi 5 volte più che in Francia e tre volte più che in Germania e Spagna

29 LUG - Brutte notizie dai dati elaborati da Eurostat sui decessi per epatite virale nel 2015: con 40 morti per epatite virale per milione di abitanti, l'Italia ha registrato il tasso più alto tra gli Stati membri dell'Ue.



Dei 5,2 milioni di decessi registrati nell'Unione europea nel 2015, 7.300 erano dovuti all'epatite virale. Gli uomini (3.900 morti) e le donne (3.400 decessi) sono stati colpiti in modo quasi uguale.



Questi valori sono rimasti approssimativamente stabili da quando sono iniziati i report dell'Ue nel 2011.



Quasi due terzi di questi decessi riguardavano persone di età superiore a 65 anni.



Anche in termini assoluti l'Italia (2 900 morti, pari a circa il 40% del totale dell'Ue, in aumento di 65 decessi rispetto al 2014) ha registrato il più alto numero di decessi per epatite nel 2015, seguita da Germania (960), Spagna (900) e Francia (600).



Tuttavia, per un confronto tra paesi rilevanti, questi numeri assoluti devono essere adattati alle dimensioni e alla struttura della popolazione.

Dopo i 40 morti per milione di abitanti dell’Italia il tasso più alto è quello dell'Austria (31 morti per milione di abitanti). Poi Lettonia (26), Ungheria (21) e Spagna (19).



All'estremo opposto della scala, Malta ha registrato zero casi di epatite nel 2015. I tassi più bassi sono stati registrati in Slovenia e Finlandia (entrambi con 1 decesso per milione di abitanti), Bulgaria e Danimarca (3 ciascuno) e nei Paesi Bassi e Repubblica Ceca (4 ciascuno).



A livello Ue, il tasso di mortalità per epatite si è attestato in media a 14 decessi per epatite virale per milione di abitanti nel 2015.















29 luglio 2018

