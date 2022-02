Isola d’Elba. Dalla Asl oltre 180mila euro per le prestazioni di diagnostica per immagini nel privato accreditato

15 FEB - Oltre 184mila euro per aumentare le prestazioni di diagnostica per immagini all’Isola d’Elba. Li ha stanziati l’Asl Toscana nord ovest per incrementare l’offerta di ecografie, tac e risonanze magnetiche da effettuare attraverso le strutture del privato accreditato.



Una decisione, spiega una nota, che l’Azienda ha preso tenendo in considerazione la riorganizzazione degli spazi, delle risorse e del personale che la pandemia, sebbene al momento in regressione, continua ad imporre alle strutture ospedaliere e ai presidi. Una riorganizzazione che all’Elba impatta in maniera più incisiva rispetto ad altre zone.



L’Azienda ha quindi quantificato in 184.600 euro il fabbisogno di prestazioni aggiuntive di diagnostica per immagini per l’Isola d’Elba nei prossimi sei mesi. In particolare per il percorso oncologico. Sono quindi stati integrati gli accordi contrattuali con le strutture private accreditate che effettuano ecografie, Tac e risonanze magnetiche. Le strutture del privato accreditato integrano l'offerta della sanità pubblica allo scopo di garantire i livelli di assistenza programmati a livello regionale e rispondono a determinati requisiti di qualità, livello di servizio, efficienza, produttività e competitività.

15 febbraio 2022

