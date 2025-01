Covid: 5 anni da coppia cinese. D’Amato: “Ssn indifeso, stiamo tornando indietro”

Nella preparazione ad una prossima pandemia, "stiamo tornando indietro, lasciando cadere il monito che allora arrivò da Papa Francesco, 'peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla', e lo stiamo facendo pensando di smantellare l'Oms - baluardo insostituibile per la lotta alla al Covid - stiamo tornando indietro perché non c'è un adeguato finanziamento del Ssn, serve aumentare le risorse mentre qui aumenta la spesa per curarsi a carico delle famiglie. Non abbiamo tutelato il personale e i medici e gli infermieri scappano via dall'Ssn e chi rimane vive in sofferenza, infatti hanno annunciato una mobilitazione per maggio". Così all'Adnkronos Salute Alessio D'Amato, consigliere regionale del Lazio di Azione, ma 5 anni fa - quando all'Inmi Spallanzani di Roma arrivò la coppia cinese, i primi casi di Covid-19 in Italia e in Europa - assessore alla Sanità della Regione Lazio.

"Cinque anni fa il sistema rispose prontamente e dispiace constatare che da allora non c'è stato un adeguamento del Piano pandemico 2024-2028 - continua D'Amato - non c'è stata una valutazione sulle scorte nazionali per i dispositivi di prevenzione. Ci stiamo dimenticando troppo in fretta di quello che è stata l'emergenza Covid, ma tutti gli scienziati ci dicono che dobbiamo essere pronti per la prossima".