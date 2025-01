QS Edizioni - martedì 28 gennaio 2025

Italia fuori dell’Oms? I governatori di destra ‘bocciano’ proposta Salvini. Rocca (Lazio): “Profondamente contrario”. Fontana (Lombardia): “Cambiarla, non lasciarla”

L'Organizzazione mondiale della sanità, “purtroppo, ha dei limiti. Sarebbe opportuno, più che uscire, cercare di cambiarla, cercando di darle un indirizzo diverso da quello di oggi, più scientifico, meno politicizzato. Ma credo che sia necessaria”. Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana (Lega), rispondendo a Bruxelles, incontrando i giornalisti, in merito alla proposta avanzata dal suo partito, Matteo Salvini in testa, di far uscire l'Italia dall'Oms, sulla scia delle decisioni del presidente degli Usa Donald Trump.



“Io sono profondamente contrario”, afferma il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, sempre da Bruxelles. “Sono stato presidente della Federazione internazionale della Croce Rossa - ricorda - l'Oms è un luogo di incontro e di dialogo. Mi auguro che, parlando di multilateralismo, l'Ue, che è uno dei più grossi donatori, torni ad essere protagonista, perché l'Oms fa la differenza sui territori" nei luoghi di crisi. Annunciando l'uscita degli Usa, prosegue Rocca, Donald Trump “mi auguro che abbia voluto sottolineare” il fatto che gli Usa sono il più “grande donatore” dell'Oms. “Mi auguro che al termine di questo anno ci possa essere una soluzione”, aggiunge. L'Oms “non riguarda solo le pandemie, ma la salute delle persone. Limitarsi al tema Covid e al tema della pandemia lo trovo molto miope”, conclude.

© QS Edizioni - Riproduzione riservata