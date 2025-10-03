Legalità e impegno civile. A Sergio Fontana il Premio “Livatino, Saetta, Costa” 2025

È stato assegnato a Sergio Fontana
, imprenditore e farmacista originario di Canosa di Puglia, il prestigioso Premio per la Legalità e l’Impegno Sociale “Livatino, Saetta, Costa” 2025. La cerimonia si è svolta nella cornice del Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di San Severo, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e del tessuto sociale italiano, nell’ambito della trentesima edizione del Memorial dedicato ai tre magistrati uccisi dalla mafia.
Istituito nel 1994 su iniziativa dei genitori del giudice Rosario Livatino
, il Premio ha l’obiettivo di tenere viva la memoria di Livatino, Antonino Saetta
e Gaetano Costa
, celebrandone l’eredità morale e promuovendo i valori della giustizia, della legalità e dell’impegno civile.
Sergio Fontana è stato premiato per la sua costante azione a favore della legalità e della responsabilità sociale d’impresa, per aver saputo coniugare etica e professionalità in ogni ambito della sua attività imprenditoriale e culturale. Il riconoscimento intende valorizzare il suo contributo concreto alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto delle regole e sulla promozione del bene comune.
Classe 1967, Fontana è alla guida della Farmalabor dal 2001, azienda di riferimento nel settore della galenica, attiva nella ricerca e nell’innovazione farmaceutica. Sotto la sua direzione, la Farmalabor ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il “Premio Imprese per l’Innovazione” di Confindustria e il “Premio dei Premi”, concesso dalla Presidenza della Repubblica.
Accanto ai successi imprenditoriali, Fontana si è distinto per l’impegno nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Puglia, ricoprendo il ruolo di Presidente della Fondazione Archeologica Canosina e, dal 2025, quello di Presidente Onorario dell’Orchestra Filarmonica Pugliese.
"Ricevere il Premio Internazionale all’Impegno Sociale 2025 è per me motivo di grande orgoglio e profonda emozione – ha dichiarato Fontana –. Questo riconoscimento rappresenta non solo un onore personale, ma soprattutto una responsabilità che sento di condividere con chi ogni giorno lavora, spesso in silenzio, per affermare i valori della giustizia, della legalità e del rispetto delle regole".