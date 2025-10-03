Legalità e impegno civile. A Sergio Fontana il Premio “Livatino, Saetta, Costa” 2025

È stato assegnato a, imprenditore e farmacista originario di Canosa di Puglia, il prestigioso Premio per la Legalità e l’Impegno Sociale “Livatino, Saetta, Costa” 2025. La cerimonia si è svolta nella cornice del Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” di San Severo, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e del tessuto sociale italiano, nell’ambito della trentesima edizione del Memorial dedicato ai tre magistrati uccisi dalla mafia.Istituito nel 1994 su iniziativa dei genitori del giudice, il Premio ha l’obiettivo di tenere viva la memoria di Livatino,, celebrandone l’eredità morale e promuovendo i valori della giustizia, della legalità e dell’impegno civile.Sergio Fontana è stato premiato per la sua costante azione a favore della legalità e della responsabilità sociale d’impresa, per aver saputo coniugare etica e professionalità in ogni ambito della sua attività imprenditoriale e culturale. Il riconoscimento intende valorizzare il suo contributo concreto alla diffusione di una cultura fondata sul rispetto delle regole e sulla promozione del bene comune.Classe 1967, Fontana è alla guida della Farmalabor dal 2001, azienda di riferimento nel settore della galenica, attiva nella ricerca e nell’innovazione farmaceutica. Sotto la sua direzione, la Farmalabor ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il “Premio Imprese per l’Innovazione” di Confindustria e il “Premio dei Premi”, concesso dalla Presidenza della Repubblica.Accanto ai successi imprenditoriali, Fontana si è distinto per l’impegno nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Puglia, ricoprendo il ruolo di Presidente della Fondazione Archeologica Canosina e, dal 2025, quello di Presidente Onorario dell’Orchestra Filarmonica Pugliese."Ricevere il Premio Internazionale all’Impegno Sociale 2025 è per me motivo di grande orgoglio e profonda emozione – ha dichiarato Fontana –. Questo riconoscimento rappresenta non solo un onore personale, ma soprattutto una responsabilità che sento di condividere con chi ogni giorno lavora, spesso in silenzio, per affermare i valori della giustizia, della legalità e del rispetto delle regole".