Pianificazione strategica. Federsanità fa tappa a Pavia. Confronto tra i manager del Forum Dg

Il percorso di avvicinamento al Trentennale di Federsanità, promosso dal Forum Permanente dei Direttori Generali, oggi ha fatto tappa a Pavia con l'incontro "Shaping the Future. Pianificazione strategica per le Direzioni Aziendali" promosso, nella cornice del Palazzo Bellisomi Vistarino, dai manager dell'Area Nord Ovest, coordinati da Davide Minniti, Dg AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano.



L'evento di oggi, organizzato da Federsanità Anci Piemonte e Valle d'Aosta, Federsanità Anci Liguria e Anci Lombardia Salute, ha messo al centro del dibattito l'importanza della definizione di politiche di innovazione clinica e organizzativa oltre che della valutazione delle tecnologie sanitarie. In un contesto in cui le risorse a disposizione sono limitate e la domanda di cure è in costante crescita, l’adozione di metodologie strutturate – come l’Health Technology Assessment (HTA) – permette di valutare con precisione l’efficacia, la sicurezza e l’impatto economico, sociale e ambientale delle tecnologie emergenti. Ciò consente di compiere scelte strategiche sostenibili, volte a garantire sia la qualità delle cure sia la tenuta finanziaria delle organizzazioni sanitarie. In questo contesto, la capacità di delineare una visione chiara e di tradurla in obiettivi e strategie concrete diventa imprescindibile. Tale competenza richiede un'analisi approfondita dell'ambiente interno ed esterno, l'identificazione di rischi e opportunità e un’elevata capacità di adattamento.

"La pianificazione strategica non è un processo statico - si legge nella nota delle Federazioni regionali di Federsanità - ma dinamico e interattivo, che esige vigilanza costante e una revisione continua. Essa rappresenta una leva fondamentale per il successo delle organizzazioni, contribuendo a rafforzare la governance aziendale e a garantire una risposta efficace alle sfide del settore sanitario. Il programma di formazione è stato concepito per offrire strumenti pratici e conoscenze avanzate che consentano ai partecipanti di sviluppare ed eseguire piani strategici capaci di orientare le loro organizzazioni verso un futuro sostenibile e di successo, di facilitare la condivisione di esperienze virtuose nell’ambito della programmazione sanitaria e di renderle disponibili come best practices in occasione del trentennale di Federsanità".



Hanno portato i loro saluti istituzionali Davide Minniti, Coordinatore Forum DG Nord-Ovest Federsanità, Pietro Previtali, Prorettore e Professore Ordinario di Organizzazione aziendale UNIPV, Paolo Cannas, Coordinatore Nazionale Forum Direttori generali Federsanità, Andrea Frignani, Direttore Generale ASST Pavia, Massimo Giupponi, Presidente ANCI Lombardia Salute, Vincenzo Petronella, Direttore Generale Fondazione IRCCS San Matteo Pavia, Lorella Cecconami, Direttore Generale ATS Pavia, Carlo Picco, Presidente Federsanità Anci Piemonte e DG Asl Citta di Torino.