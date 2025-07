Ghera: “Corte dei Conti conferma il cambio di passo con il centrodestra”

- “La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ha parificato il Rendiconto generale 2024 della Regione Lazio evidenziando segnali concreti del risanamento avviato grazie alla Giunta di centrodestra, al lavoro prezioso del Presidente Rocca e dell’assessore Righini, come la riduzione dell’esposizione debitoria di oltre 1,5 miliardi di euro, il non aver fatto ricorso per il terzo anno consecutivo a nuovo indebitamento e, in generale, un saldo attivo che ci consente di programmare investimenti per migliorare sempre di più i servizi per i cittadini, dalla mobilità alla valorizzazione del patrimonio. Conti solidi significano più opere e più servizi reali: possiamo accelerare su mobilità e trasporti affidabili, accessibilità per tutti, cura del territorio, gestione del ciclo dei rifiuti e valorizzazione del patrimonio regionale. Trasformeremo i risultati contabili certificati dalla Corte in cantieri, manutenzioni e soluzioni concrete per i cittadini del Lazio”. Lo dichiara in una nota l’assessore ai Trasporti, alla Tutela del Patrimonio e al Ciclo dei rifiuti della Regione Lazio,