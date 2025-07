Angelilli: “Con parifica, Corte dei Conti certifica il risanamento”

- “Con immensa soddisfazione oggi la Regione Lazio ha raggiunto un grande risultato con la parifica del Bilancio da parte della Corte dei conti. Siamo passati dall’eredità di un vero e proprio caos contabile del 2022 al riconoscimento dei netti miglioramenti della giunta Rocca in termini di rendicontazione e trasparenza, certificati e riconosciuti oggi. La Regione Lazio in questi due anni si è impegnata fortemente a risanare il debito passato senza contrarre nuovo indebitamento, razionalizzando la spesa ed eliminando gli sprechi. C’è ancora un grande lavoro da fare ma oggi possiamo essere soddisfatti dei risultati raggiunti frutto del grande impegno generale. Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno lavorato a questo traguardo ed in particolare all’assessore Giancarlo Righini e al presidente Rocca che hanno dato priorità massima al raggiungimento di questo straordinario obiettivo, che ha un immenso valore in termini di serietà e credibilità, ma soprattutto ci permette di utilizzare al meglio le risorse disponibili per sanità, servizi sociali ed investimenti infrastrutturali e produttivi”. Lo dichiarato in una nota la vicepresidente della Regione Lazio,