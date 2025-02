Preparazioni galeniche a scopo dimagrante. Nel periodo 2018-2024 registrate 18.096 ricette relative a 11.091 persone in 14 Regioni. Il report Iss

Il preparato magistrale (o galenico magistrale) è un medicinale preparato in modo estemporaneo in farmacia sulla base di una prescrizione specifica in funzione delle esigenze terapeutiche di un singolo paziente.Nel periodo 2018-2024 sono state registrate 18.096 ricette di preparazioni magistrali a scopo dimagrante relative a 11.091 persone provenienti da 14 Regioni italiane. I medici prescrittori sono stati 147 e il numero di farmacie che hanno allestito le preparazioni 177. Sono alcuni dei dati che emergono dalle attività di monitoraggio sull'uso e sicurezza delle preparazioni magistrali a scopo dimagrante che l'Istituto superiore di sanità svolge secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2017.Liguria e Lazio sono le Regioni con il maggior numero di ricette, seguite da Campania, Piemonte e Lombardia. Queste cinque Regioni tengono conto di circa l’85% delle ricette totali. Il numero medio di ricette per utilizzatore passa da un minimo di 1,1 per Piemonte e Toscana ad un massimo di 3,3 in Campania. Dall’andamento temporale delle ricette si osserva che il maggior numero di ricette sono concentrate negli anni tra il 2018 e il 2020 (69,0% del totale), in particolare il 31,8% si riferiscono all’anno 2018, il 9,8% al 2019 e il 27,3% al 2020. Al contrario, gli ultimi tre anni 2022-2024 tengono conto del 12% del totale. Il 22,5% degli utilizzatori è stato trattato con 1 o 2 sostanze, va sottolineato comunque che poco più della metà dei soggetti (53,4%) ha ricevuto 5 o più sostanze. Il 31,0% dei prodotti allestiti contiene una sola sostanza e circa il 37% cinque o più sostanze.La pseudoefedrina con 10.685 ricette è stata la sostanza maggiormente prescritta, ma con data di preparazione precedenti al decreto del Ministero della salute (agosto 2020) che ha disposto il divieto di prescrizione e di allestimento di preparazioni magistrali contenenti pseudoefedrina nella cura dell'obesità o a scopo dimagrante. Al secondo posto con 3.983 ricette (22,0% del totale) si colloca l’orlistat da solo o in combinazione, con undosaggio medio giornaliero di 81 mg (range 6-350). Questa sostanza è registrata anche come specialità medicinale di classe C, indicata nel trattamento di pazienti obesi con BMI ≥30 o in pazienti in sovrappeso con BMI ≥28 con fattori di rischio associati. Seguono caffeina (3.473 ricette; 19,2%) con un dosaggio medio di 84 mg (range 5-200), idroclorotiazide in associazione con altre sostanze (3.118 ricette; 17,2%) con un dosaggiomedio giornaliero di 12 mg (range 1-150), fucus (2.521 ricette; 13,9%) con un dosaggio medio giornaliero di 64 mg (range 10-450) e senna (2.403 ricette; 13,3%) con un dosaggio medio di 64 mg (range 4-220). Va sottolineato come nessuna delle prescrizioni conteneva sostanze che erano oggetto di divieto da parte del Ministero della Salute