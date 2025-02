L’Intelligenza Artificiale è “addestrata” a una nuova pandemia

- In un articolo apparso su Nature, per la prima volta gli scienziati dell'Università di Oxford - in partnership con rappresentanti del mondo accademico, dell'industria e delle organizzazioni politiche di tutto il mondo - illustrano come l'Intelligenza Artificiale (AI) stia trasformando il panorama della ricerca sulle malattie infettive e ottimizzando la preparazione a una nuova eventuale pandemia.