Giornata mondiale della salute. Nel 2025 riflettori sulla sopravvivenza delle donne e dei bambini 

Miglioramento della salute e della sopravvivenza delle madri e dei neonati.

Questo il tema, annunciato ufficialmente dall’Oms, sul quale si concentrerà la Giornata mondiale della salute 2025, “Un inizio sano, un futuro pieno di speranza” , che si celebra in tutto il mondo il 7 aprila, anniversario della fondazione dell’Oms nel 1948

La Giornata mondiale della salute darà il via a una campagna di un anno sulla salute materna e neonatale intitolata Healthy beginnings, hopeful futures. Obiettivi, esortare i governi e la comunità sanitaria a intensificare gli sforzi per porre fine alle morti prevenibili di madri e neonati e a dare priorità alla salute e al benessere a lungo termine delle donne.

“L’attenzione di questa campagna arriva in un momento cruciale, mirando ad aiutare i paesi a recuperare i progressi perduti, e nel contempo a presentare nuove ricerche e prove che miglioreranno la salute delle donne e dei bambini a livello globale – ha affermato il dott. Anshu Banerjee, direttore della salute materna, neonatale, infantile e adolescenziale e dell’invecchiamento presso l’Oms – mentre le carenze dell’assistenza umanitaria mettono a repentaglio un’ancora di salvezza fondamentale per milioni di persone, sarà anche un’opportunità per intensificare il supporto e la collaborazione per la salute globale e dare speranza a coloro che hanno urgente bisogno di cure salvavita”.

Aiutare ogni donna e bambino a sopravvivere e prosperare Secondo le stime più recenti, circa 300mila donne perdono la vita ogni anno a causa della gravidanza o del parto; oltre 2 milioni di bambini muoiono nel loro primo mese di vita e circa altri 2 milioni nascono morti. Si tratta di circa 1 morte prevenibile ogni 7 secondi, perdite che portano un’enorme tristezza e dolore a milioni di famiglie in tutto il mondo.

Sebbene le morti materne e neonatali si verifichino in tutte le regioni, sottolinea l’Oms, la stragrande maggioranza si verifica nei paesi più poveri e in quelli che affrontano conflitti e altre crisi. Quando le strutture sanitarie chiudono, le strutture vengono attaccate, le vie di accesso negate o le forniture interrotte, le donne incinte e i neonati, che hanno bisogno di un accesso regolare ai servizi sanitari, affrontano gravi rischi, spesso mortali.

Sulla base delle tendenze attuali, ben 4 paesi su 5 sono fuori strada per raggiungere gli obiettivi globali delle Nazioni Unite per migliorare la sopravvivenza materna entro il 2030; 1 su 3 non riuscirà a raggiungere gli obiettivi per ridurre la mortalità neonatale. Gli attuali limiti di finanziamento, sottolinea l’Oms, potrebbero ulteriormente compromettere i progressi, poiché molti programmi che forniscono servizi sanitari essenziali sono in stallo insieme a importanti ricerche mediche incentrate su donne incinte e che allattano e bambini.

La campagna di quest’anno, che durerà fino al 2026, solleciterà quindi governi, donatori e la comunità sanitaria a investire in interventi comprovati e ad alto impatto, come parte degli sforzi per migliorare la qualità complessiva dell’assistenza. Questi includono servizi correlati alla gravidanza per rilevare complicazioni e ostetricia d’urgenza salvavita, notando che la stragrande maggioranza dei decessi materni e neonatali avviene durante o subito dopo la nascita, nonché cure speciali per neonati piccoli e prematuri. Le complicazioni relative alla prematurità sono ora la principale causa di morte dei bambini sotto i 5 anni in tutto il mondo.

L’Oms sottolineerà anche la necessità in continua evoluzione dei sistemi sanitari di affrontare i numerosi problemi sanitari di base che hanno un impatto sulla salute materna e neonatale. Questi includono non solo complicazioni ostetriche dirette, ma anche condizioni di salute mentale, malnutrizione (inclusa la denutrizione e la sovranutrizione, nonché carenze nutrizionali) e un crescente carico di malattie non trasmissibili.

Ascoltare le donne e sostenere le famiglie Andando oltre le azioni per salvare vite, la campagna solleciterà una maggiore attenzione globale alla salute e al benessere a lungo termine delle donne. Ciò include la promozione di leggi e politiche che salvaguardino la loro salute e i loro diritti, come il congedo di maternità retribuito e altre protezioni fondamentali per l’occupazione, e l’accesso a servizi essenziali di pianificazione familiare.

“Non è sufficiente che le donne sopravvivano al parto, devono anche essere in grado di godersi la vita in buona salute”, ha affermato la dott. ssa Pascale Allotey, direttrice per la salute sessuale e riproduttiva e la ricerca presso l’OMS. “Donne e ragazze ovunque hanno bisogno di accedere a operatori sanitari che ascoltino le loro preoccupazioni e soddisfino le loro esigenze, assicurando al contempo che possano pianificare la loro fertilità, prendersi cura del loro futuro e proteggere la loro salute”.

Sono necessari sforzi anche per affrontare i rischi specifici del cambiamento climatico per le donne incinte e i neonati, poiché le prove dimostrano un’associazione tra temperature più elevate e nascite premature, nati morti, ipertensione e diabete gestazionale, nonché mortalità infantile.

Un investimento, non un costo Nei paesi a basso e medio reddito, si stima che ogni dollaro USA investito nella salute materna e neonatale produca un ritorno di circa 9-20 dollari USA. Le prove dimostrano che la spesa per la salute materna e neonatale porta allo sviluppo economico e a società più felici e sane.

Le azioni dell’Oms In tutto il mondo, l’Oms sostiene programmi essenziali per la salute materna e neonatale, anche attraverso:

Supporto intensivo a 55 paesi attraverso l’iniziativa Every Woman Every Newborn Everywhere , che mira ad ampliare l’accesso alle unità di assistenza ostetrica e neonatale di emergenza salvavita, alla pianificazione familiare e ad altri servizi essenziali;

Linee guida relative a diversi aspetti della salute materna e neonatale durante la gravidanza, il parto e il periodo postnatale. Nuove raccomandazioni saranno pubblicate più avanti quest’anno per aiutare i medici a gestire l’emorragia postpartum , una delle principali cause mondiali di mortalità materna, e le malattie non trasmissibili in gravidanza;

Ricerca volta a migliorare le opzioni di assistenza clinica per le donne incinte e i neonati, anche durante le epidemie , quando è fondamentale garantire che le popolazioni ad alto rischio non vengano lasciate indietro;

Garantire l’assistenza alla maternità e ai neonati durante le emergenze umanitarie, come nelle cliniche mobili e nei posti sanitari in Siria e Sudan, dove milioni di donne e bambini altrimenti non potrebbero usufruire di screening medici, vaccinazioni e trattamenti salvavita.

Sostegno agli operatori sanitari che forniscono cure essenziali alle donne incinte e ai neonati, ad esempio tramite iniziative volte a rafforzare il ruolo fondamentale delle ostetriche nei sistemi sanitari attraverso formazione, accreditamento e linee guida correlate.

Ecco cosa si può fare per sostenere la campagna