Reuters. I Cdc statunitensi pianificano uno studio su correlazione tra vaccini e autismo

I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie starebbero pianificando un ampio studio sul potenziale collegamento tra vaccini e autismo, nonostante molte ricerche scientifiche abbiano smentito questa ipotesi. A riferirlo a Reuters due fonti a conoscenza della questione.



Non è chiaro se il Segretario alla Salute degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr, che da tempo promuove opinioni anti-vaccino, sia coinvolto nello studio pianificato del CDC o su come questo verrà condotto.

Questa decisione dei CDC arriva nel mezzo di una delle più grandi epidemie di morbillo che gli Stati Uniti abbiano visto nell'ultimo decennio, con oltre 150 casi e due decessi in Texas e New Mexico. Un'epidemia è stata alimentata dal calo dei tassi di vaccinazione in alcune zone degli Stati Uniti dove i genitori sarebbero stati falsamente convinti che tali iniezioni facciano più male che bene.

Kennedy jr., il cui ruolo include l'autorità sul CDC, ha a lungo seminato dubbi sulla sicurezza del vaccino combinato per morbillo, parotite e rosolia (MPR). In una riunione di gabinetto la scorsa settimana, Kennedy Jr ha inizialmente minimizzato la notizia della morte per morbillo di un bambino in età scolare in Texas, la prima morte del genere in un decennio, definendo tali epidemie "ordinarie" e omettendo di menzionare il ruolo della vaccinazione nel prevenire queste tragedie.

Pochi giorni fa, lo stesso Segretario alla Salute degli Stati Uniti aveva pubblicato un articolo d'opinione su Fox News in cui promuoveva il ruolo della vaccinazione, ma diceva anche ai genitori che la vaccinazione era una scelta personale e li esortava a consultare il proprio medico. Kennedy Jr. non ha risposto alla richiesta, da parte di Reuters, di un commento su questo nuovo studio