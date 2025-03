Carcinoma mammario triplo negativo. Resistenza all’insulina ne aumenta l’aggressività

L’insulino-resistenza aumenta l’aggressività del carcinoma mammario triplo negativo e delle metastasi cerebrali tramite gli esosomi che derivano dalle cellule adipose. Gli esosomi sono nanovescicole extracellulari che contengono una serie di specifiche informazioni per le cellule.

Il diabete e il pre-diabete, quindi, sarebbero in grado di modificare la biologia di questa forma tumorale. È quanto ha osservato, su Molecular Cancer Research, un team guidato da Gerald Denis, della Boston University (USA).

Lo studio

I ricercatori hanno raccolto gli esosomi dalle cellule adipose per studiare come i microRNA da esse contenuti agiscano sulle cellule tumorali.

Trasferiti questi esosomi in vitro e su modello animale, hanno così scoperto che i microRNA – coinvolti in molti processi biologici, tra cui la differenziazione cellulare e la secrezione di insulina – promuovono l’aggressività nel cancro al seno triplo negativo, in particolare aumentando le metastasi cerebrali.

“Il nostro studio rafforza la crescente consapevolezza che il cancro non si sviluppi in modo isolato, ma sia influenzato dalla salute generale di una persona, comprese condizioni metaboliche come il diabete – conclude Gerald Denis – Ci auguriamo che il nostro studio porti a trattamenti migliori per le pazienti con cancro al seno aggressivo, in particolare per quelle con disturbi metabolici”.

Fonte: Molecular Cancer Research 2025