Farmaci. Per contrastare le carenze nella Ue supporto alla produzione e incentivi per le aziende. Arriva il Critical Medicines Act

L'Unione Europea scende in campo per garantire i farmaci essenziali. Oggi la Commissione ha proposto un regolamento per migliorare la disponibilità di medicinali nell'UE. La proposta mira a proteggere la salute umana incentivando la diversificazione della catena di approvvigionamento e promuovendo la produzione farmaceutica nell'UE. "Ciò - spiega la Commissione - sosterrà il settore farmaceutico dell'UE, che contribuisce in modo significativo alla nostra economia". La legge mira, inoltre, a migliorare l'accesso ad altri medicinali di interesse comune, che potrebbero non essere disponibili in determinati mercati. L'iniziativa contribuisce all'obiettivo dell'Unione europea della salute di garantire che i pazienti dell'UE abbiano accesso ai medicinali di cui hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.

La presidente von der Leyen ha annunciato la legge sui medicinali critici nei suoi orientamenti politici per ridurre le dipendenze e rafforzare la resilienza dell'UE, in particolare per i medicinali e i principi attivi per i quali i produttori o i paesi fornitori sono pochi. Essa integra le proposte legislative già presentate per affrontare le carenze di medicinali nell'UE, in particolare la riforma farmaceutica.

Negli ultimi anni gli Stati membri si sono trovati ad affrontare gravi carenze di medicinali e sfide globali come la pandemia di COVID-19 e le tensioni geopolitiche hanno chiaramente messo in luce vulnerabilità significative nella catena di approvvigionamento farmaceutico dell'UE. Le carenze possono mettere a rischio la vita dei pazienti e rappresentare un onere significativo per i nostri sistemi sanitari. Queste carenze possono essere causate da problemi di produzione, vulnerabilità della catena di approvvigionamento o concorrenza globale per le risorse. La legge sui medicinali critici mira a fornire un insieme di strumenti industriali per affrontare questi problemi, rendendo l'UE un mercato in cui la produzione di medicinali critici sarà più attraente.

La legge faciliterà gli investimenti per le imprese che aumentano la produzione nell'UE di medicinali critici, incentivando nel contempo azioni che rendano le catene di approvvigionamento più resilienti. Offrirà inoltre agli Stati membri la possibilità di unirsi per aumentare il loro potere d'acquisto.

“Il Critical Medicines Act riguarda il miglioramento della fornitura sicura di medicinali essenziali in Europa. Consentirà alla Commissione e agli Stati membri di lavorare insieme per ridurre il rischio di interruzioni della fornitura di tali medicinali e la nostra dipendenza da paesi terzi, rafforzando la nostra resilienza nell'assistenza sanitaria e supportando le nostre capacità produttive”. Ha detto Teresa Ribera, Vicepresidente esecutiva per la transizione pulita, giusta e competitiva

“La carenza di medicinali e le dipendenze strutturali nelle nostre catene di fornitura farmaceutiche mettono a rischio la salute degli europei. L'attuale Critical Medicines Act è un'iniziativa fondamentale per migliorare l'accesso e la disponibilità di medicinali per tutti nell'UE e per rafforzare la nostra sicurezza sanitaria. Supportando la produzione e creando incentivi di mercato, questo atto integrerà la nostra riforma farmaceutica e aiuterà a costruire catene di fornitura più resilienti per i medicinali critici in Europa”. Ha affermato Olivér Várhelyi, Commissario per la salute e il benessere degli animali

Gli elementi chiave della legge sui medicinali:

I progetti strategici creeranno, aumenteranno o modernizzeranno la capacità di produzione dell'UE di medicinali critici o dei loro ingredienti. Questi progetti industriali possono beneficiare di un accesso più agevole ai finanziamenti e di un sostegno amministrativo, normativo e scientifico accelerato.

Sono stati pubblicati orientamenti sugli aiuti di Stato per aiutare gli Stati membri a sostenere finanziariamente tali progetti strategici.

Gli Stati membri possono ricorrere agli appalti pubblici per diversificare e incentivare la resilienza delle catene di approvvigionamento. Per i medicinali essenziali, i committenti dovranno includere nelle loro procedure di appalto una serie più ampia di requisiti, quali fonti diversificate di materiale in entrata e il monitoraggio delle catene di approvvigionamento. In caso di elevata dipendenza da un solo paese o da un numero limitato di paesi, essi dovranno anche ricorrere a requisiti in materia di appalti che favoriscano la produzione di medicinali critici nell'UE. Ciò sarà possibile anche per altri medicinali di interesse comune, ove giustificato.

La Commissione sosterrà gli appalti collaborativi tra diversi Stati membri su richiesta degli Stati membri, per affrontare le disparità di disponibilità e accesso dei medicinali critici e di altri medicinali di interesse comune in tutta l'UE.

Saranno esplorati partenariati internazionali con paesi e regioni che condividono gli stessi principi, al fine di ampliare la catena di approvvigionamento e ridurre la dipendenza da un numero unico o limitato di fornitori.

Contesto

Affrontare le carenze e garantire l'accesso ai medicinali è una priorità dell'UE da molti anni. La strategia farmaceutica per l'Europa 2020 ha stabilito una serie di misure normative e un sostegno supplementare per l'industria al fine di promuovere la ricerca e l'innovazione nel settore dei medicinali, affrontando nel contempo le carenze e la mancanza di accesso per i pazienti. Ha inoltre portato all'avvio di un dialogo strutturato sulla dimensione industriale della sicurezza dell'approvvigionamento con tutte le parti interessate. Nel 2022 all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) è stato conferito un mandato più forte per gestire le carenze. Da allora, insieme a gruppi di autorità nazionali, ha svolto un ruolo chiave nel monitoraggio e nella risposta alle carenze critiche di medicinali.

Nel 2023 la Commissione ha proposto un'ambiziosa revisione della legislazione farmaceutica dell'UE per migliorare l'accesso ai medicinali e rafforzarne le catene di approvvigionamento. Tale riforma è attualmente in fase di negoziazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Altre iniziative adottate comprendono la pubblicazione di un elenco dell'Unione di medicinali critici, per contribuire a individuare e monitorare i medicinali critici; e una comunicazione della Commissione dal titolo "Affrontare le carenze di medicinali nell'UE".

La legge sui medicinali critici integra queste misure con strumenti di politica industriale per affrontare le vulnerabilità della catena di approvvigionamento dei medicinali critici e ridurre le dipendenze dell'UE in questo settore strategico.