Ema. Rui Santos Ivo nuovo presidente del consiglio di amministrazione

Nella riunione del 13 marzo, il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha eletto Rui Santos Ivo come presidente del Consiglio per un periodo di tre anni.

Rui Santos Ivo subentra a Lorraine Nolan, amministratore delegato dell'Irish Health Products Regulatory Authority (HPRA), che completerà il suo mandato di presidente del Consiglio il 21 marzo 2025.



Santos Ivo è presidente dell'Autorità nazionale portoghese per i medicinali e i prodotti sanitari (Infarmed) e professore associato di regolamentazione dei medicinali presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Lisbona.

Ha conseguito una laurea specialistica in gestione sanitaria, diritto sanitario e legislazione farmaceutica presso l'Università di Lisbona.

Un nuovo vicepresidente del consiglio sarà eletto nella sua prossima riunione a giugno 2025.

“È un grande onore essere stato nominato alla guida del Consiglio di amministrazione dell'Ema. È membro del Consiglio di amministrazione dell'Ema dal 2016 e ne è vicepresidente dall'ottobre 2024.“È un grande onore essere stato nominato alla guida del Consiglio di amministrazione dell'Ema.

I tempi in cui viviamo, con rapidi cambiamenti, un ambiente sempre più complesso e importanti sviluppi legislativi e normativi in arrivo, dimostrano quanto sia importante per l'Ema essere agile ed efficiente, assumendo piena leadership e responsabilità nel salvaguardare i nostri elevati standard Ue di protezione della salute umana e animale e al servizio dei cittadini europei.

Come presidente, insieme ai miei colleghi membri del consiglio, darò priorità alla partnership essenziale tra l'Ema, le agenzie nazionali e la Commissione europea, sostenendo congiuntamente la solida reputazione internazionale dell'Ema come regolatore di riferimento”.