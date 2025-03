Morbillo. Casi in aumento di quasi dieci volte nell’UE/SEE. L’Ecdc esorta alla vaccinazione per colmare le lacune immunitarie

Nuovo monito da parte dell'Ecdc sulle vaccinazioni contro il morbillo. L'appello arriva dopo che nel 2024 a 32.265 persone nell'Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo (UE/SEE) è stato diagnosticato il morbillo, un aumento significativo rispetto alle 3.973 dell'anno precedente. L'Europa continua a sperimentare focolai ricorrenti di morbillo nonostante un vaccino altamente sicuro, efficace e accessibile incluso in tutti i programmi nazionali di immunizzazione dell'UE/SEE.Il forte aumento delle infezioni individuato dall'Ecdc è determinato da una copertura vaccinale costantemente non ottimale. I bambini di età inferiore a 1 anno, che sono troppo piccoli per essere vaccinati, stanno pagando il prezzo più alto come accumulo di popolazione non protetta continuano a contribuire alla diffusione del morbillo. Quasi il 90% delle persone a cui è stato diagnosticato il morbillo nel 2024 non era stato vaccinato. È essenziale che almeno il 95% della popolazione ammissibile sia completamente vaccinata."La vaccinazione è un atto di solidarietà. Quando proteggiamo noi stessi, proteggiamo anche gli altri. Dobbiamo essere in grado di prevenire ciò che è prevenibile. E' essenziale raddoppiare i nostri sforzi per andare avanti, salvare vite umane e rendere il morbillo una malattia della passato. Ciò richiede un'azione europea concertata per una vaccinazione tempestiva e per colmare le lacune immunitarie", afferma, direttrice dell'Ecdc.L'attività del morbillo tende a raggiungere il picco in inverno e in primavera. Con l'avvicinarsi delle vacanze di Pasqua, che spingono a un aumento dei viaggi internazionali, è necessaria un'azione urgente per prevenire un numero simile di infezioni nel 2025.L'Ecdc esorta i genitori e le persone che potrebbero non essere state vaccinate a controllare il proprio stato vaccinale e quello dei propri figli e, se necessario, a ricevere dosi di recupero, sia che rimangano a casa che in viaggio.L'Ecdc sta lavorando a stretto contatto con gli Stati membri dell'UE/SEE per sviluppare risorse e strategie basate sulle scienze sociali e comportamentali per aumentare l'accettazione e la diffusione della vaccinazione. Inoltre, attraverso la sua comunità di pratica per la prevenzione - Faro dell'Ecdc – il Centro sta facilitando la condivisione delle migliori pratiche e delle esperienze per consentire solide attività di prevenzione a livello di Stati membri. Se necessario, gli Stati membri mettono a disposizione degli Stati membri un sostegno mirato per paese.Dati recenti pubblicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità indicano che l'aumento dei casi di morbillo nell'UE/SEE riflette una tendenza più ampia. Nel 2024 la regione europea dell'Oms ha registrato 127.350 diagnosi di morbillo, più del doppio rispetto alle precedenti anno.Il morbillo è una malattia altamente contagiosa che può diffondersi tra le persone molto facilmente. Può avere conseguenze che alterano la vita, tra cui cecità, sordità e gravi danni al sistema immunitario.L'Ecdc parteciperà alla Settimana europea dell'immunizzazione 2025 nell'ultima settimana di aprile per promuovere i benefici della vaccinazione e garantire che le persone di tutte le età siano protette dalle malattie infettive.