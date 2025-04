Influenza. Ema emette raccomandazioni per la composizione del vaccino antinfluenzale stagionale 2025/2026

I virus dell'influenza cambiano e si evolvono continuamente. La sostituzione periodica dei ceppi virali contenuti nei vaccini antinfluenzali è pertanto necessaria per mantenere l'efficacia dei vaccini. Ecco perché ogni anno, l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) emette raccomandazioni sulla composizione dei vaccini antinfluenzali stagionali in base delle osservazioni dell'Oms, che derivano da regolari attività di monitoraggio sulla prevalenza e sulle caratteristiche dei diversi virus influenzali in tutto il mondo. Oggi sono state emesse le raccomandazioni per i ceppi di virus influenzale da includere nei vaccini per la prevenzione dell'influenza stagionale dall'autunno 2025. Per la stagione 2025/2026 i produttori di vaccini vivi attenuati o vaccini trivalenti a base di uova dovrebbero includere questi tre ceppi di virus:



A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus;

A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2)-like virus;

B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus

I produttori di vaccini trivalenti basati su cellule dovrebbero includere questi tre ceppi virali per la stagione 2025/2026:



A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09-like virus;

A/District of Columbia/27/2023 (H3N2)-like virus;

B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus;