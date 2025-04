Tumore del seno triplo negativo, l’acido linoleico ne promuove la crescita 

L’acido linoleico, un acido grasso omega-6 presente negli oli di semi e in prodotti di origine animale tra cui carne di maiale e uova, promuove la crescita del sottotipo di cancro al seno “triplo negativo”.



È quanto emerge da uno studio preclinico condotto da ricercatori della Weill Cornell Medicine di New York , guidati da John Blenis. Lo studio è stato pubblicato su Science.



I ricercatori hanno esaminato la capacità degli acidi grassi omega-6, in particolare dell’acido linoleico, di influenzare il pathway mTORC1, un regolatore del metabolismo cellulare e della crescita delle cellule tumorali sensibile ai nutrienti.

Il team ha scoperto che l’acido linoleico attiva mTORC1 nei modelli cellulari e animali di tumori al seno, ma solo nei sottotipi tripli negativi. Gli scienziati hanno anche osservato che questo effetto si verifica perché l’acido linoleico forma un complesso con la proteina FABP5, che lega gli acidi grassi portando all’attivazione del pathway mTORC1.



Somministrando ai modelli animali di cancro al seno triplo negativo una dieta ricca di acido linoleico, i ricercatori della Weill Cornell Medicine di New York hanno riscontrato un aumento dei livelli della proteina FABP5, l’attivazione del pathway mTORC1 e la crescita del tumore. Lo stesso è stato riscontrato in campioni di sangue di pazienti con diagnosi recente di cancro al seno triplo negativo.

La proteina FABP5 potrebbe dunque rappresentare essere un importante biomarker per fornire indicazioni terapeutiche e nutrizionali personalizzate alle pazienti con cancro al seno triplo negativo. “Questa scoperta aiuta a chiarire la relazione tra grassi alimentari e cancro e a definire il profilo delle pazienti che potrebbero trarre maggiori benefici da specifiche raccomandazioni nutrizionali”, conclude John Blenis.



Fonte: Science 2025