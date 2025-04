Il tavolo tecnico Aifa-Regioni condivide il metodo di calcolo sull’impatto economico di classe delle glifozine

Il passaggio della classe di farmaci glifozine dalla distribuzione diretta a quella nelle farmacie, in applicazione alla Legge di bilancio 2024, è stato uno dei punti discussi al tavolo tecnico Aifa-Regioni, che si è riunito oggi nella sede dell’Agenzia. Un confronto costruttivo che ha portato alla condivisione del metodo di calcolo da utilizzare per valutare l’impatto economico del passaggio di classe di questa categoria di farmaci, principalmente usati come anti-diabetici.

Il confronto con le Regioni proseguirà sui dati di spesa elaborati in seguito alla conclusione dell’iter di rinegoziazione dei prezzi di questa classe di medicinali, prevista a breve.