Aifa. Nominati i componenti esterni del Comitato valutazione dei conflitti d’interessi

Nominati i componenti esterni del Comitato per la Valutazione dei Conflitti d’Interessi (CoVCI) dell’Agenzia Italiana del Farmaco. Con Determina Presidenziale 545/2025 e ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento per la prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi all'interno di AIFA, sono nominati componenti esterni del Comitato per la Valutazione dei Conflitti d’Interessi: il Prof. Lorenzo D’Avack, con funzioni di Presidente; il Prof. Pierluigi Navarra, in qualità di componente; l’Avv. Giuseppe Fabrizio Maiellaro, in qualità di componente.



I componenti esterni del CoVCI, nominati dal Presidente dell’AIFA, restano in carica tre anni decorrenti dalla seduta di insediamento del Comitato.

