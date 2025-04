Mutilazioni genitali femminili “medicalizzate”. Da Oms le nuove raccomandazioni per limitarne l’aumento e sostenere le sopravvissute 

Sono necessarie misure urgenti per limitare la crescente “medicalizzazione” delle mutilazioni genitali femminili (MGF) e per coinvolgere gli operatori sanitari nella prevenzione di questa pratica.

Questo il monito della nuova linea guida pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Mentre il settore sanitario svolge un ruolo chiave nel fermare le MGF e nel sostenere le sopravvissute, in diverse parti del mondo le prove suggeriscono che la pratica è ora sempre più eseguita dagli operatori sanitari. I numeri sono impietosi: a partire dal 2020, si stima che 52 milioni di ragazze e donne siano state sottoposte a MGF per mano di operatori sanitari, circa 1 caso su 4.

In generale, dal 1990, la probabilità che una ragazza subisca mutilazioni genitali è triplicata. E la pratica rimane comune in circa 30 paesi in tutto il mondo e si stima che 4 milioni di ragazze ogni anno siano ancora a rischio.

Le nuove linee guida dell’Oms “La prevenzione delle mutilazioni genitali femminili e la gestione clinica delle complicanze”, forniscono raccomandazioni sia per prevenire la pratica che per garantire un’assistenza basata sull’evidenza per i sopravvissuti, suggerendo azioni per il settore sanitario, i governi e le comunità colpite.

“Le mutilazioni genitali femminili sono una grave violazione dei diritti delle ragazze e mettono in grave pericolo la loro salute”, ha dichiarato la dottoressa Pascale Allotey, direttore dell’OMS per la salute e la ricerca sessuale e riproduttiva e il Programma speciale delle Nazioni Unite per la riproduzione umana (HRP). “Il settore sanitario ha un ruolo essenziale nella prevenzione delle MGF: gli operatori sanitari devono essere agenti di cambiamento piuttosto che autori di questa pratica dannosa, e devono anche fornire cure mediche di alta qualità a coloro che ne subiscono gli effetti”.

Particolarmente eseguite su ragazze giovani prima che raggiungano la pubertà, le MGF includono tutte le procedure che rimuovono o feriscono parti dei genitali femminili per motivi non medici. Le prove dimostrano che, indipendentemente da chi esegue le MGF, si provocano danni. Alcuni studi suggeriscono addirittura che può essere anche più pericoloso se eseguito da operatori sanitari, poiché può provocare tagli più profondi e gravi. Inoltre la sua “medicalizzazione” rischia anche di legittimare involontariamente la pratica e può quindi mettere a repentaglio gli sforzi più ampi per abbandonare la pratica.

Per questi motivi, le nuove linee guida dell’Oms raccomandano codici di condotta professionali che proibiscano espressamente agli operatori sanitari di eseguire MGF. In secondo luogo, riconoscendo il loro ruolo rispettato all’interno delle comunità, sottolinea la necessità di coinvolgere positivamente e formare gli operatori sanitari per la prevenzione. Approcci di comunicazione sensibili possono aiutare gli operatori sanitari a rifiutare efficacemente le richieste di eseguire MGF, informando le persone sui gravi rischi immediati e a lungo termine.

“La ricerca mostra che gli operatori sanitari possono essere opinion leader influenti nel cambiare l’atteggiamento nei confronti delle MGF e svolgere un ruolo cruciale nella loro prevenzione”, ha affermato Christina Pallitto, scienziata dell’OMS e dell’HRP che ha guidato lo sviluppo delle nuove linee guida. “Coinvolgere medici, infermieri e ostetriche dovrebbe essere un elemento chiave nella prevenzione e nella risposta alle MGF, poiché i paesi cercano di porre fine alla pratica e proteggere la salute delle donne e delle ragazze”.

Accanto a leggi e politiche efficaci, la linea guida evidenzia la necessità di educazione e informazione della comunità. Le attività di sensibilizzazione della comunità che coinvolgono uomini e ragazzi possono essere efficaci per aumentare la conoscenza sulle MGF, promuovere i diritti delle ragazze e sostenere i cambiamenti di atteggiamento.

Oltre alla prevenzione, le linee guida includono diverse raccomandazioni cliniche per aiutare a garantire l’accesso a cure mediche empatiche e di alta qualità per le sopravvissute alle MGF. Data l’entità dei problemi di salute sia a breve che a lungo termine che derivano dalla pratica, i sopravvissuti possono aver bisogno di una serie di servizi sanitari in diverse fasi della vita, dall’assistenza per la salute mentale alla gestione dei rischi ostetrici e, se del caso, alle riparazioni chirurgiche.

L’evidenza dimostra che, con il giusto impegno e sostegno, è possibile porre fine alle MGF. Paesi come il Burkina Faso, la Sierra Leone e l’Etiopia hanno visto una riduzione della prevalenza tra i giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni negli ultimi 30 anni rispettivamente del 50%, 35% e 30%, attraverso l’azione collettiva e l’impegno politico per far rispettare i divieti e accelerare la prevenzione.