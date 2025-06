Oms: “In Europa l’inattività fisica è collegata a circa 1 milione di decessi ogni anno”

L'attività fisica insufficiente rimane un fattore di rischio principale per le malattie non trasmissibili e la mortalità prematura. Nella regione europea dell'Oms, l'inattività fisica è collegata a circa 1 milione di decessi ogni anno, con quasi il 25% degli adulti che non soddisfa la raccomandazione dell'Oms di almeno 150 minuti di attività aerobica di intensità moderata durante la settimana.

Per questo oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, l'Oms/Europa lancia la campagna "Let's Get Moving! 100 motivi per camminare e andare in bicicletta di più" nell'ambito del programma paneuropeo per i trasporti, la salute e l'ambiente (THE PEP).

Mettendo in mostra 100 motivi per rendere gli spostamenti a piedi e in bicicletta parte della vita quotidiana, il concorso "Let's Get Moving!" mira a ispirare gli individui, le comunità e i decisori politici a sostenere e promuovere iniziative di mobilità attiva e incoraggiare un ampio coinvolgimento e azione in tutta la regione. La campagna si rivolge ai professionisti della salute, dei trasporti, dell'ambiente e della pianificazione urbana, ai responsabili politici, agli attori della società civile e al pubblico in generale. Combina le più recenti prove scientifiche con le esperienze personali di tutta la regione europea, illustrando il potenziale trasformativo della mobilità attiva.



"Rendendo gli spostamenti a piedi e in bicicletta più sicuri e accessibili a tutti, possiamo creare impatti positivi duraturi sulla salute pubblica, sulle nostre comunità e sull'ambiente, per le generazioni attuali e future", spiega l'Oms Europa.