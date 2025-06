Mpox. Emanate le Raccomandazioni temporanee del Comitato di emergenza Oms

Nel contesto degli sforzi globali per prevenire e controllare la diffusione della malattia da Mpox delineati nel Quadro strategico dell’OMS per migliorare la prevenzione e il controllo dell’Mpox: 2024-2027, nuove Raccomandazioni permanenti in merito all'ondata di mpox 2024, sono state emanate nel corso della quarta riunione del Comitato di emergenza del Regolamento sanitario internazionale (2005) (IHR) Le raccomandazioni si applicano a tutti gli Stati in aggiunta alle attuali raccomandazioni permanenti per mpox, valide fino al 20 agosto 2025.

Ecco le nuove indicazioni rivolte agli Stati membri.

Coordinamento delle emergenze:

Garantire l'impegno politico e la partecipazione per intensificare gli sforzi di prevenzione e risposta all'MPox, compresa l'allocazione delle risorse, per i casi di MPox segnalati al livello amministrativo e operativo più basso (hotspot) nelle 4 settimane precedenti.

Stabilire o migliorare le modalità di coordinamento della prevenzione e della risposta alle emergenze a livello nazionale e locale, come raccomandato nel piano strategico globale di preparazione e risposta all'MPox dell'OMS (2025) e nella sua prossima iterazione, e in linea con il quadro strategico dell'OMS per il miglioramento della prevenzione e del controllo dell'MPox: 2024-2027.

Stabilire o migliorare il coordinamento tra tutti i partner e le parti interessate impegnate o che sostengono le attività di prevenzione e risposta al mpox attraverso la cooperazione, anche introducendo meccanismi di responsabilità.

Istituire un meccanismo per monitorare l'efficacia delle misure di prevenzione e risposta al virus Mpox implementate ai livelli amministrativi inferiori, in modo che tali misure possano essere adattate secondo necessità.

Coinvolgere e rafforzare le organizzazioni partner per la collaborazione e il supporto alla risposta al mpox, compresi gli attori umanitari in contesti di insicurezza, corridoi umanitari o aree con spostamenti interni o di rifugiati e nelle comunità ospitanti in aree insicure.

Sorveglianza collaborativa:

Migliorare la sorveglianza dell'MPOX, aumentando la sensibilità degli approcci adottati e garantendo una copertura geografica completa.

Ampliare l'accesso a metodi diagnostici accurati, accessibili e disponibili per effettuare i test per l'MPXV, anche rafforzando gli accordi per il trasporto dei campioni, la decentralizzazione dei test e le modalità per differenziare i cladi dell'MPXV ed effettuare il sequenziamento genomico.

Identificare, monitorare e supportare i contatti delle persone con sospetta mpox, diagnosticata clinicamente o confermata in laboratorio, per prevenire la trasmissione.

Intensificare gli sforzi per indagare a fondo sui casi e sui focolai di mpox per comprendere meglio le modalità di trasmissione e il rischio di trasmissione, e prevenirne la trasmissione ai contatti e alle comunità.

Segnalare tempestivamente all'Oms i casi sospetti, probabili e confermati di mpox, su base settimanale.

Assistenza clinica sicura e scalabile:

Fornire supporto clinico, nutrizionale e psicosociale ai pazienti affetti da MPox, incluso, ove appropriato e possibile, l'isolamento in centri di cura e/o l'accesso a materiali e indicazioni per l'assistenza domiciliare.

Sviluppare e attuare un piano per ampliare l'accesso a cure cliniche di supporto ottimizzate per tutti i pazienti affetti da mpox, inclusi bambini, donne in gravidanza e persone con HIV, riconoscendo l'associazione tra morbilità e mortalità correlate a mpox nelle persone con HIV con HIV non trattato o in stadio avanzato. Ciò include l'identificazione tempestiva e la gestione efficace delle coinfezioni endemiche, come malaria, varicella o morbillo. Ciò include anche l'offerta di test HIV ai pazienti adulti che non conoscono il proprio stato di sieropositività e ai bambini, se del caso, il test e il trattamento per altre infezioni sessualmente trasmissibili (IST) tra i casi correlati a rapporti sessuali e l'invio ai servizi di trattamento e assistenza per HIV/IST quando indicato.

Rafforzare le capacità, le conoscenze e le competenze degli operatori sanitari e assistenziali nei percorsi clinici, di prevenzione e controllo delle infezioni (screening, diagnosi, isolamento, pulizia ambientale, dimissioni dei pazienti, incluso il follow-up post-dimissione per mpox sospetto e confermato) e fornire agli operatori sanitari e assistenziali dispositivi di protezione individuale (DPI).

Rafforzare l'aderenza alle misure di prevenzione e controllo delle infezioni (IPC) e la disponibilità di servizi e infrastrutture per la gestione di acqua, servizi igienico-sanitari, igiene (WASH) e rifiuti nelle strutture sanitarie e nei centri di cura e assistenza per garantire un'erogazione di servizi sanitari di qualità e la protezione degli operatori sanitari e assistenziali, degli assistenti e dei pazienti.

Traffico internazionale:

Istituire o rafforzare accordi di collaborazione transfrontaliera per la sorveglianza, la gestione e il supporto dei casi sospetti e dei contatti di mpox, e per la fornitura di informazioni ai viaggiatori e agli operatori dei trasporti, senza ricorrere a restrizioni di viaggio e commerciali che hanno un impatto inutile sulle economie locali, regionali o nazionali.

Vaccinazione:

Continuare a preparare e attuare l'uso mirato del vaccino per la "Fase 1 - Arrestare l'epidemia" (come definito nel piano strategico globale di preparazione e risposta Mpox dell'Oms (2025)) attraverso l'identificazione dei casi con il livello amministrativo più basso di segnalazione (hotspot) e prendendo di mira i gruppi ad alto rischio di esposizione a Mpox per interrompere la trasmissione comunitaria sostenuta.

Sviluppare e attuare piani di vaccinazione nel contesto di una risposta integrata al livello amministrativo più basso, segnalando i casi alle persone ad alto rischio di esposizione (ad esempio, contatti di casi di tutte le età, operatori sanitari e in prima linea e altri gruppi a rischio come coloro che hanno più partner sessuali e prostitute in aree endemiche e non endemiche). Ciò implica una risposta integrata mirata, che includa sorveglianza attiva e tracciamento dei contatti; un adattamento flessibile delle strategie e dei piani di immunizzazione al contesto locale, incluse opzioni di risparmio della dose (dose singola/dosaggio frazionato) nel contesto della disponibilità limitata di vaccini; un coinvolgimento proattivo della comunità per generare e sostenere la domanda e la fiducia nella vaccinazione; un attento monitoraggio delle attività di vaccinazione contro l'MPox, della copertura vaccinale e degli eventi avversi successivi alla vaccinazione (AEFI); una valutazione dell'efficacia del vaccino; e la documentazione delle lezioni apprese e della loro attuazione.

Protezione della comunità

Rafforzare la comunicazione del rischio e il coinvolgimento delle comunità colpite e delle forze lavoro locali per la prevenzione delle epidemie, la risposta e le strategie di vaccinazione, in particolare ai livelli amministrativi più bassi che segnalano i casi. Le azioni chiave includono la formazione, la mappatura delle popolazioni ad alto rischio e vulnerabili per interventi personalizzati, approcci basati sui dati per l'ascolto sociale, il feedback e il dialogo con la comunità e la gestione della disinformazione. Ciò comporta, tra l'altro, la comunicazione efficace delle incertezze e delle nuove informazioni riguardanti la storia naturale dell'MPox e le sue modalità di trasmissione, l'efficacia dei vaccini contro l'MPox e la durata della protezione dopo la vaccinazione, nonché informazioni su eventuali studi clinici a cui la popolazione locale potrebbe avere accesso, ove opportuno.

Affrontare lo stigma e la discriminazione di ogni tipo attraverso un coinvolgimento significativo della comunità, in particolare nei servizi sanitari e durante le attività di comunicazione del rischio, e attraverso il coinvolgimento di gruppi della società civile, come le reti per l'HIV.

Promuovere e attuare misure IPC e servizi di base di gestione dei rifiuti e dei servizi WASH in contesti domestici, luoghi di aggregazione (ad esempio prigioni, campi profughi e sfollati, ecc.), scuole, punti di ingresso e aree di transito transfrontaliere.

Governance e finanziamento

Stimolare e incrementare i finanziamenti nazionali ed esplorare opportunità esterne per finanziamenti mirati alle attività di prevenzione, preparazione e risposta all'MPox, promuovere lo stanziamento dei fondi disponibili e adottare misure per identificare nuovi potenziali partner finanziari per la risposta alle emergenze.

Ottimizzare l'uso delle risorse, nel contesto di carenze di finanziamenti esterni a livello globale e locale, allocando le risorse disponibili all'attuazione degli interventi fondamentali di risposta al mpox necessari a medio termine; massimizzandone l'efficienza in termini di costi attraverso approcci sinergici interprogrammatici; e coinvolgendo i partner in accordi di condivisione delle risorse per mantenere l'erogazione dei servizi sanitari essenziali.

Integrare le misure di prevenzione e risposta all'MPox, compresa una sorveglianza rafforzata, nei programmi esistenti per la prevenzione, il controllo e il trattamento di altre malattie endemiche, in particolare l'HIV, le malattie sessualmente trasmissibili (IST), la malaria, la tubercolosi e altre malattie prevenibili con vaccino e/o le malattie non trasmissibili, cercando di identificare attività che andranno a beneficio dei programmi coinvolti e porteranno a migliori risultati sanitari in generale.



Colmare le lacune della ricerca

Investire nel colmare le lacune conoscitive e nel generare prove, durante e dopo le epidemie, come definito in Una tabella di marcia di ricerca coordinata – Virus Mpox - Prossimi passi immediati della ricerca per contribuire al controllo dell'epidemia (2024), anche per quanto riguarda l'efficacia del vaccino in diversi contesti

Investire in studi sul campo per comprendere meglio gli ospiti animali e la diffusione zoonotica nelle aree in cui circola l'MPXV, in coordinamento con il settore della salute animale e i partner di One Health.

Rafforzare ed espandere l'uso del sequenziamento genomico per caratterizzare l'epidemiologia e le catene di trasmissione del virus MPXV, al fine di migliorare le misure di controllo, in particolare per quanto riguarda l'emergenza e la circolazione di nuovi ceppi virali.



Relazione sull'attuazione delle raccomandazioni temporanee