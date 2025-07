Mpox. Casi ancora in calo in Africa ma il virus continua a circolare. Primo caso in Gambia, allerta anche in Mozambico

Tutti i cladi del virus del vaiolo delle scimmie (Mpox) continuano a circolare in più paesi, alimentando un rischio costante di trasmissione comunitaria sostenuta, soprattutto nei contesti in cui le epidemie non vengono contenute con rapidità e dove la catena di trasmissione interumana non è stata interrotta.

Dall’ultimo aggiornamento epidemiologico dell’Oms, il Gambia ha segnalato per la prima volta un caso di mpox, associato al clade IIb Mpox, mentre il Mozambico ha notificato casi riconducibili al clade Ib, anch’essi per la prima volta.

Attualmente, 21 paesi africani hanno riportato trasmissione attiva del virus nelle ultime sei settimane. Il clade IIb continua a essere predominante in Africa occidentale, mentre in Africa centrale si rilevano sia clade Ia che Ib, e in Africa orientale viene segnalato il clade Ib.

Una tendenza al ribasso dei casi confermati è osservata su scala continentale, in particolare grazie al calo registrato in Sierra Leone e Repubblica Democratica del Congo. Tuttavia, l’Uganda continua a sperimentare trasmissione comunitaria del clade Ib, risultando il terzo paese per numero di casi confermati in laboratorio. I contagi riguardano principalmente giovani adulti di entrambi i sessi, con un dato allarmante: il 48% dei decessi è avvenuto in persone con HIV. Il lieve aumento settimanale registrato nel precedente report si è rivelato temporaneo, con un nuovo calo nelle settimane più recenti.

Infine, Australia, Cina e Regno Unito hanno segnalato nuovi casi di mpox associati al clade Ib MPXV, tutti collegati a viaggi recenti. Ad oggi, la trasmissione comunitaria di questo clade rimane confinata all’Africa centrale ed orientale.