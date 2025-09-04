Epidemia di Ebola in Congo. Focolai nella provincia del Kasai

Le autorità sanitarie della Repubblica Democratica del Congo hanno dichiarato un focolaio di malattia da virus Ebola nella provincia del Kasai, dove al 4 settembre 2025 sono stati segnalati 28 casi sospetti e 15 decessi, tra cui quattro operatori sanitari.

L'epidemia ha colpito le zone sanitarie di Bulape e Mweka nella provincia del Kasai, dove i funzionari sanitari hanno condotto indagini dopo che i casi e i decessi segnalati presentavano sintomi tra cui febbre, vomito, diarrea ed emorragia. I campioni testati il 3 settembre presso l'Istituto Nazionale di Ricerca Biomedica della capitale Kinshasa hanno confermato che la causa dell'epidemia è l'Ebola Zaire causata dalla malattia da virus Ebola.

Un team nazionale di risposta rapida, affiancato da esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in epidemiologia, prevenzione e controllo delle infezioni, laboratorio e gestione dei casi, è stato schierato nella provincia del Kasai per rafforzare rapidamente la sorveglianza, il trattamento e la prevenzione e il controllo delle malattie nelle strutture sanitarie. Sono stati inoltre dispiegati esperti provinciali di comunicazione del rischio per raggiungere le comunità e aiutarle a capire come proteggersi.

Inoltre, l'Oms sta consegnando due tonnellate di forniture tra cui dispositivi di protezione individuale, attrezzature mobili di laboratorio e forniture mediche. La zona è difficile da raggiungere, impiegando almeno un giorno di guida da Tshikapa (la capitale provinciale del Kasai), con pochi collegamenti aerei.

"Stiamo agendo con determinazione per fermare rapidamente la diffusione del virus e proteggere le comunità", ha dichiarato il dottor Mohamed Janabi, direttore regionale dell'OMS per l'Africa. "Facendo affidamento sulla lunga esperienza del paese nel controllo dei focolai di malattie virali, stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità sanitarie per aumentare rapidamente le misure di risposta chiave per porre fine all'epidemia il prima possibile".

È probabile che il numero di casi aumenti poiché la trasmissione è in corso. I team di risposta e i team locali lavoreranno per trovare le persone che potrebbero essere infette e che hanno bisogno di ricevere cure, per garantire che tutti siano protetti il più rapidamente possibile.

Il Paese dispone di una scorta di cure, oltre a 2000 dosi del vaccino Ervebo Ebola, efficace per proteggere da questo tipo di Ebola, già preposizionate a Kinshasa che saranno rapidamente spostate in Kasai per vaccinare i contatti e gli operatori sanitari in prima linea.

L'ultimo focolaio di malattia da virus Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha colpito la provincia nord-occidentale dell'Equateur nell'aprile 2022. È stato messo sotto controllo in meno di tre mesi grazie ai forti sforzi delle autorità sanitarie. Nella provincia del Kasai, precedenti focolai di malattia da virus Ebola sono stati segnalati nel 2007 e nel 2008. Nel paese, nel complesso, ci sono stati 15 focolai da quando la malattia è stata identificata per la prima volta nel 1976.

La malattia da virus Ebola è una malattia rara ma grave, spesso fatale, nell'uomo. Viene trasmesso alle persone attraverso lo stretto contatto con il sangue, le secrezioni, gli organi o altri fluidi corporei di animali infetti come i pipistrelli della frutta (che si pensa siano gli ospiti naturali). La trasmissione da uomo a uomo avviene attraverso il contatto diretto con il sangue o i fluidi corporei di una persona malata o morta di Ebola, oggetti che sono stati contaminati con fluidi corporei di una persona malata di Ebola o il corpo di una persona morta di Ebola.