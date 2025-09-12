Da Aifa divieto utilizzo di alcuni lotti di Albumina Baxalta e Kiovig

L’Aifa, con provvedimento del 12.9.2025 (clicca qui), ha disposto il divieto di utilizzo dei seguenti medicinali della ditta Takeda Spa nei quali sono confluite unità di plasma provenienti da donatore con sospetta malattia di Creutzfeldt Jakob sporadica probabile:

• “ALBUMINA BAXALTA 200 G/L, 50ML” AIC n. 037566054 lotti n. A1A330AA scad. 30/06/2026 - A1B247AA e A1B247AB scad. 30/04/2027 ;

• “KIOVIG*1 flacone EV 50 ml 100 mg/ml – 5g/50ml” - AIC n. 037107036 lotto n. BE12E119AB scad.31/03/2026.

Il provvedimento è stato adottato a scopo cautelativo, in attesa che il percorso diagnostico sia completato attraverso ulteriori accertamenti. La ditta Takeda SpA non dovrà rilasciare i lotti dei medicinali ancora non distribuiti e dovrà assicurare l’immediata comunicazione del divieto d'utilizzo a tutti i destinatari dei lotti in questione, nel più breve tempo possibile e non oltre 48 ore dalla ricezione del provvedimento Aifa.

Il Nucleo Nas di Roma competente procederà con gli adempimenti necessari per la verifica del divieto di utilizzo.