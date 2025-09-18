Chikungunya. In Italia 246 casi da inizio anno di cui 205 autoctoni. I dati Iss

Dal 1 gennaio al 16 settembre il sistema di sorveglianza nazionale coordinato dall’Istituto superiore di sanità registra 246 casi confermati di Chikungunya, di cui 41 associati a viaggi all’estero e 205 autoctoni.

Questi i numeri dell’ultimo aggiornamento pubblicato dall’Iss, che certifica un nuovo aumento delle infezioni rispetto al bilancio di una settimana fa (208 casi, 167 autoctoni).

Fermi a zero i decessi. Sono stati identificati 4 episodi di trasmissione locale del virus Chikungunya in 2 regioni, Emilia Romagna e Veneto, uno rappresentato da 1 caso sporadico, già chiuso, e 3 da focolai, precisa l’Iss. In Emilia Romana i casi autoctoni salgono a 163, in Veneto a 42.