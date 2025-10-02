Arbovirosi. Segnalati 64 casi di Chikungunya

Continuano gli aggiornamenti del sistema di sorveglianza nazionale, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, sui casi di arbovirosi registrati in Italia.

Dal 1° gennaio al 30 settembre 2025 sono stati confermati 364 casi di Chikungunya, di cui 41 importati da viaggi all’estero e 323 autoctoni, senza decessi. Sono stati inoltre identificati quattro episodi di trasmissione locale in due Regioni: Emilia-Romagna e Veneto. Uno si è risolto come caso sporadico, già chiuso, mentre altri tre si sono sviluppati sotto forma di focolai.

Sempre nello stesso periodo, dal 1° gennaio al 23 settembre, sono stati notificati:

166 casi di Dengue (162 importati e 4 autoctoni), senza decessi;

4 casi di Zika virus, tutti importati e senza decessi;

39 casi di TBE (encefalite da zecca), di cui 36 autoctoni e 3 importati, con un decesso;

96 casi di Toscana virus, quasi tutti autoctoni (95), con un decesso.

Il bollettino settimanale e mensile segnala dunque la presenza di diverse arbovirosi sul territorio nazionale, con particolare attenzione per i casi autoctoni di Chikungunya e Dengue che confermano la circolazione dei virus anche in Italia.