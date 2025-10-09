AmpiaMente, il progetto di Daiichi Sankyo Italia che valorizza le unicità dei dipendenti

In occasione del World Inclusion Day – che si celebra ogni anno il 10 ottobre – Daiichi Sankyo Italia rinnova il proprio impegno sui temi della diversità, dell’equità e dell’inclusione con AmpiaMente, un percorso che intende valorizzare le unicità delle persone e costruire un ambiente di lavoro fondato sulla collaborazione, sul rispetto reciproco e sulla crescita condivisa.
Nato in Italia, AmpiaMente rappresenta un approccio culturale e organizzativo che guarda alle persone nella loro interezza, riconoscendo il valore di ogni esperienza e capacità. Il progetto si fonda sull’idea che il linguaggio, le relazioni e le pratiche aziendali possano diventare strumenti di apertura e convivenza, favorendo il superamento di barriere culturali, generazionali e sociali.
“Con AmpiaMente vogliamo rafforzare un modello di business che mette al centro le persone, non solo come professionisti ma come individui unici, con storie, talenti e bisogni differenti” sottolinea Paolo Pagliarini
, HR, Corporate Communication & Mobility & Facilities Director di Daiichi Sankyo Italia, “Siamo convinti che abbracciare tutte le diversità, e in particolare valorizzare la neurodiversità, rappresenti una leva fondamentale per innovare, crescere insieme e generare valore per la società. Il nostro obiettivo è costruire un ambiente di lavoro in cui ciascuno possa esprimere appieno il proprio potenziale, contribuendo al benessere collettivo.”
Un percorso con azioni concrete AmpiaMente non è solo un manifesto di intenti, ma si traduce in azioni concrete che rafforzano la cultura aziendale e incidono sul tessuto sociale. Molte le iniziative già avviate, tra le quali: • Workshop di inclusive mindset con percorsi formativi rivolti ai dipendenti per stimolare consapevolezza, collaborazione e superamento dei pregiudizi. • Esperienze immersive e partecipazione a eventi culturali e sportivi sul tema della disabilità, utili a promuovere empatia e confronto diretto. • Inserimenti lavorativi mirati, con l’accoglienza di dipendenti con neurodivergenze nei dipartimenti HR e Servizi Generali, grazie anche al supporto di servizi dedicati al lavoro delle persone con disabilità • Percorsi per la collaborazione intergenerazionale, per incentivare il knowledge sharing e l’apprendimento congiunto tra lavoratori con esperienze e seniority diverse • Progetti ed attività di formazione e informazione interna per promuovere maggiore consapevolezza sui temi LGBTQ+, abbattere bias consci e inconsci, e creare un ambiente di lavoro aperto e accogliente.
Un’attenzione particolare è rivolta all’inserimento e alla valorizzazione delle persone con disturbi dello spettro autistico. Un impegno che risponde a una sfida sociale urgente: in Italia oltre mezzo milione di giovani sotto i 20 anni convive con l’autismo (dati tratti dal Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) 2021, The Lancet Psychiatry), ma solo il 20%, secondo l’Istat, trova occupazione.
Le difficoltà legate alla comunicazione, alla sensibilità agli stimoli ambientali o alla flessibilità nei cambiamenti possono essere affrontate e trasformate in punti di forza. L’esperienza maturata in Daiichi Sankyo dimostra che precisione, affidabilità, creatività e capacità analitiche tipiche delle persone neurodivergenti stanno arricchendo i team aziendali e contribuendo a creare un ambiente innovativo dove le differenze sono parte del tutto.
Con AmpiaMente, dunque, Daiichi Sankyo Italia conferma la propria volontà di costruire un modello di impresa in cui innovazione scientifica e responsabilità sociale procedono insieme.
Questo impegno si inserisce nella Vision 2030 del Gruppo Daiichi Sankyo, che mira a diventare una global healthcare company innovativa che contribuisce allo sviluppo sostenibile della società, non solo attraverso terapie all’avanguardia, ma anche attraverso un approccio ampio che valorizza le persone, le comunità e il territorio.