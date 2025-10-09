AmpiaMente, il progetto di Daiichi Sankyo Italia che valorizza le unicità dei dipendenti

In occasione del World Inclusion Day – che si celebra ogni anno il 10 ottobre – Daiichi Sankyo Italia rinnova il proprio impegno sui temi della diversità, dell’equità e dell’inclusione con AmpiaMente, un percorso che intende valorizzare le unicità delle persone e costruire un ambiente di lavoro fondato sulla collaborazione, sul rispetto reciproco e sulla crescita condivisa.Nato in Italia, AmpiaMente rappresenta un approccio culturale e organizzativo che guarda alle persone nella loro interezza, riconoscendo il valore di ogni esperienza e capacità. Il progetto si fonda sull’idea che il linguaggio, le relazioni e le pratiche aziendali possano diventare strumenti di apertura e convivenza, favorendo il superamento di barriere culturali, generazionali e sociali.“Con AmpiaMente vogliamo rafforzare un modello di business che mette al centro le persone, non solo come professionisti ma come individui unici, con storie, talenti e bisogni differenti” sottolinea, HR, Corporate Communication & Mobility & Facilities Director di Daiichi Sankyo Italia, “Siamo convinti che abbracciare tutte le diversità, e in particolare valorizzare la neurodiversità, rappresenti una leva fondamentale per innovare, crescere insieme e generare valore per la società. Il nostro obiettivo è costruire un ambiente di lavoro in cui ciascuno possa esprimere appieno il proprio potenziale, contribuendo al benessere collettivo.”Un percorso con azioni concrete AmpiaMente non è solo un manifesto di intenti, ma si traduce in azioni concrete che rafforzano la cultura aziendale e incidono sul tessuto sociale. Molte le iniziative già avviate, tra le quali: • Workshop di inclusive mindset con percorsi formativi rivolti ai dipendenti per stimolare consapevolezza, collaborazione e superamento dei pregiudizi. • Esperienze immersive e partecipazione a eventi culturali e sportivi sul tema della disabilità, utili a promuovere empatia e confronto diretto. • Inserimenti lavorativi mirati, con l’accoglienza di dipendenti con neurodivergenze nei dipartimenti HR e Servizi Generali, grazie anche al supporto di servizi dedicati al lavoro delle persone con disabilità • Percorsi per la collaborazione intergenerazionale, per incentivare il knowledge sharing e l’apprendimento congiunto tra lavoratori con esperienze e seniority diverse • Progetti ed attività di formazione e informazione interna per promuovere maggiore consapevolezza sui temi LGBTQ+, abbattere bias consci e inconsci, e creare un ambiente di lavoro aperto e accogliente.Un’attenzione particolare è rivolta all’inserimento e alla valorizzazione delle persone con disturbi dello spettro autistico. Un impegno che risponde a una sfida sociale urgente: in Italia oltre mezzo milione di giovani sotto i 20 anni convive con l’autismo (dati tratti dal Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study (GBD) 2021, The Lancet Psychiatry), ma solo il 20%, secondo l’Istat, trova occupazione.Le difficoltà legate alla comunicazione, alla sensibilità agli stimoli ambientali o alla flessibilità nei cambiamenti possono essere affrontate e trasformate in punti di forza. L’esperienza maturata in Daiichi Sankyo dimostra che precisione, affidabilità, creatività e capacità analitiche tipiche delle persone neurodivergenti stanno arricchendo i team aziendali e contribuendo a creare un ambiente innovativo dove le differenze sono parte del tutto.Con AmpiaMente, dunque, Daiichi Sankyo Italia conferma la propria volontà di costruire un modello di impresa in cui innovazione scientifica e responsabilità sociale procedono insieme.Questo impegno si inserisce nella Vision 2030 del Gruppo Daiichi Sankyo, che mira a diventare una global healthcare company innovativa che contribuisce allo sviluppo sostenibile della società, non solo attraverso terapie all’avanguardia, ma anche attraverso un approccio ampio che valorizza le persone, le comunità e il territorio.