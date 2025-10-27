“Corpo Libero”: un documentario per raccontare l’obesità come malattia e non come stigma

Quattro storie di obesità compongono il mosaico narrativo del documentario Corpo libero, prodotto da Telomero Produzioni con il patrocinio dell’Associazione pazienti Amici Obesi e realizzato con il contributo non condizionante di Lilly, presentato in anteprima nell’ambito della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Si tratta del primo documentario che affronta a 360 gradi la patologia obesità, raccontata sia dal punto di vista dei clinici , sia attraverso il percorso dei pazienti: quattro storie emblematiche di chi, passo dopo passo, si è allontanato dal proprio corpo, perdendo il contatto con il proprio benessere e la salute, per poi ritrovarsi e cercare una nuova connessione con sé stesso, riconquistando la libertà di vivere appieno.

La sinossi

Iris ha una compagna invadente, con lei fin dall’adolescenza: è l’obesità, una prigione da cui riesce ad evadere nel momento in cui impara a volersi bene, a cercare una strada per riprendere in mano la propria vita.

Marco, dopo una carriera sportiva agonistica, comincia a prendere peso, finché non capisce che quel corpo gli impedisce di vivere la vita che vuole e trova il coraggio di chiedere aiuto e di prendersi cura della sua salute fisica e mentale.

Maria inizia a prendere peso dopo le gravidanze e non riesce più a perderlo; dopo molte diete e molti fallimenti si rivolge a uno specialista, iniziando un percorso di rinascita fatto di sforzi e sacrifici, che la porta nuovamente a stare bene con il suo corpo in salute.

Roberto si rifugia nel cibo quando i suoi genitori si separano: un evento che segna la sua adolescenza portandolo all’isolamento e alla solitudine. Ma quando nasce sua nipote qualcosa scatta dentro di lui: vuole ricominciare a vivere, e ci riesce, grazie a un supporto nutrizionale e psicologico.

“Conoscere i protagonisti di Corpo libero è stata un’esperienza di grande forza ed emozione – commentano Donatella Romani e Roberto Amato, Autori e Produttori di Telomero Produzioni, che hanno scritto e diretto il documentario – Le loro storie toccano profondamente e sono un esempio di come sia possibile liberarsi dal fardello dell’obesità, un peso che non è solo fisico ma anche legato allo stigma e al pregiudizio della società. Tanti racconti dolorosi, ma anche tante risate e un grande desiderio di condividere le proprie storie per incoraggiare chi ha problemi di peso a chiedere aiuto, a non chiudersi in sé stesso. Raccogliere le parole autentiche e intime di Iris, Marco, Maria e Roberto è stato un grande privilegio di cui li ringraziamo e dal quale portiamo con noi ricordi preziosi”.

Il documentario

Il tono narrativo del documentario vuole andare al di là dei luoghi comuni associati all’obesità, vera e propria malattia cronica, complessa e multifattoriale, superando i confini della retorica per proporre una semantica nuova, proiettata verso il domani.

Corpo libero è un racconto corale che vuole superare la grassofobia e incoraggiare le persone a intraprendere un percorso di cura che possa ridurre il rischio di andare incontro alle patologie correlate al sovrappeso e all’obesità e le aiuti a vincere lo stigma, l’isolamento e la paura di non farcela.

“Collaborare alla realizzazione del documentario Corpo Libero ha significato rimettermi nuovamente in gioco. Era da tanto che non mi raccontavo e ogni volta riaffiorano sensazioni in gran parte negative, che ho chiuso in un cassetto della memoria: non si possono cancellare, ma almeno tentare sì – dichiara Iris Zani, Presidente di Amici Obesi e FIAO – Federazione Italiana Associazioni Obesità – Raccontare un vissuto ormai lontano significa dare speranza a chi, in questo momento, è convinto di non farcela e che nulla cambierà. Non è così. In questi anni ho capito che con ‘corpo libero’ non si intende solo libero dal peso in eccesso, ma libero da pregiudizi, condanne e opinioni non richieste. Libero di non essere necessariamente conforme a tutti gli altri, ma in sintonia con sé stesso. Ho imparato nel tempo a prendermi cura di questo corpo, a conviverci e a non contrastarlo più. Un corpo libero. Credo che mettersi a nudo così possa aiutare più di tante parole”.

Alle voci dei pazienti si affiancano quelle degli specialisti; Annamaria Colao ed Edoardo Mocini spiegano i meccanismi biologici alla base dell’obesità e raccontano la grande rivoluzione terapeutica che può aiutare le persone alle prese con questa malattia cronica a ritrovare la propria salute.

La legge sull’Obesità

Un tassello fondamentale nel percorso di riconoscimento e miglioramento nella gestione della patologia obesità è rappresentato dall’approvazione in Italia della Legge, prima nel mondo, che riconosce l’obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante, inserendola nei LEA e rintroducendo una serie di misure concrete con l’obiettivo di alleggerire i costi ancora oggi molto elevati per i pazienti e sostenere in particolare le fasce di popolazione economicamente più fragili.

“La legge che riconosce l’obesità come patologia rappresenta un vero traguardo, sia sul piano politico che sociale – afferma l’On. Patrizia Marrocco– Come è emerso chiaramente anche oggi, l’obesità ha un impatto profondo sulla vita e sulla salute dei pazienti. Siamo pienamente consapevoli della crescente portata di questa patologia e della complessità della sfida che essa comporta. Per questo, oltre al riconoscimento formale, stiamo già lavorando per rafforzare le risorse previste, che devono necessariamente essere ampliate per rispondere in modo concreto e adeguato alle esigenze dei pazienti, garantendo l’accesso alle cure”.

“Cala il sipario sullo stigma: l’obesità non è più un problema di immagine o di volontà, ma una condizione di salute che merita cura e rispetto – sottolinea Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access Italy HUB di Lilly – La recente approvazione in Italia della prima legge al mondo che riconosce l’obesità come patologie recidivante e refrattaria è il compimento di un percorso già tracciato da anni a livello scientifico, che oggi prende forma anche da un punto di vista istituzionale e regolatorio. Il documentario Corpo Libero si inserisce in questo contesto come un contributo importante al percorso di riconoscimento e sensibilizzazione sulla patologia che stiamo portando avanti insieme a tutti gli attori del sistema salute, con l’obiettivo di promuovere una corretta informazione sull’obesità e favorire una maggiore consapevolezza non solo tra i pazienti, ma nell’opinione pubblica nel suo complesso”

Le voci dei protagonisti

“In una società in cui i modelli di bellezza sono purtroppo penalizzanti per chi ha un corpo non conforme ai canoni estetici proposti dai social, dalla moda, dalla pubblicità, le persone con problemi di peso sono oggetto di grassofobia, di commenti che fanno male, di pregiudizi che li rappresentano come pigri, senza forza di volontà – commenta l’attrice Stefania Rocca, voce narrante di Corpo libero – Partecipare a Corpo Libero ha significato accendere una luce sulle storie di chi ha lottato e sta lottando per perdere peso, e spero che il documentario possa contribuire a far sì che la società diventi più inclusiva e accogliente, soprattutto oggi che la scienza ha dimostrato come l’obesità non sia una colpa ma una patologia vera e propria”.

“Il docufilm Corpo libero ha messo in relazione le esperienze e le storie di persone con obesità che stanno affrontando un percorso di recupero di sé stessi- spiega Annamaria Colao, Vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, Professore Ordinario e Direttore Unità Operativa Complessa di Endocrinologia, Diabetologia ed Andrologia della A.O.U. Università “Federico II” di Napoli, Cattedra UNESCO Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile Federico II di Napoli – L’obiettivo è riprendere pienamente il controllo del proprio corpo, con il supporto del medico, lavorando su molti aspetti diversi. Un elemento fondamentale è la personalizzazione dei programmi: significa effettuare una diagnosi accurata, instaurare un dialogo aperto con il paziente, rassicurarlo e fargli comprendere che la decisione che prende in quel momento rappresenta un punto di non ritorno. Non potrà tornare alle abitudini precedenti, ma dovrà trovare la forza di proseguire lungo un percorso che inevitabilmente presenterà cadute e inciampi: è proprio questo percorso che lo porterà fuori dalla “trappola” che lui stesso si è costruito”.

“ Vorrei sottolineare in particolare il ruolo del medico – continua Colao – che non si limita a prescrivere una dieta o un farmaco, ma che deve comprendere a fondo tutto ciò che il paziente ha vissuto fino a quel momento, aiutandolo a capire perché il suo corpo funziona in modo diverso rispetto ad altri e a individuare insieme un percorso personalizzato. Per farlo, oggi abbiamo a disposizione diversi strumenti: protocolli nutrizionali, attività fisica adattata, farmaci efficaci, counselling psicologico e molte altre risorse. L’obiettivo è offrire al paziente un “gancio” che gli permetta di riprendere la sua strada e costruire un nuovo equilibrio duraturo”.

“Questo documentario rappresenta un contributo fondamentale per diffondere conoscenza e consapevolezza su una patologia spesso fraintesa e stigmatizzata come l’obesità, ancora troppo frequentemente considerata un vizio o un problema di natura ‘estetica – conclude Edoardo Mocini, Medico chirurgo specialista in Scienze dell’Alimentazione – In realtà, si tratta di una patologia cronica, complessa e ingravescente, che richiede un corretto inquadramento da parte di medici specialisti e un trattamento con terapie adeguate, basate su evidenze scientifiche”.

Dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma, a novembre il documentario Corpo libero sarà disponibile in streaming su La7 e Amazon Prime Video.