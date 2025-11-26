Colera. Nel 2025, oltre mezzo milione di casi segnalati in 32 paesi Oms

Dal 1° gennaio al 26 ottobre 2025, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha registrato un totale di 565.404 casi di colera e 7.074 decessi provenienti da 32 paesi in cinque delle sei regioni dell’Oms. La Regione del Mediterraneo Orientale ha riportato i numeri più elevati, seguita dalla Regione Africana, dalla Regione del Sud-Est Asiatico, dalla Regione delle Americhe e dalla Regione del Pacifico Occidentale. Nessun caso è stato segnalato nella Regione Europa.

I dati, pubblicati oggi dall’Oms, evidenziano un calo dei contagi nell’ultimo mese. In ottobre 2025 sono stati segnalati 35.026 nuovi casi di colera e diarrea acquosa acuta (AWD) provenienti da 20 paesi in quattro regioni, con una diminuzione del 34% rispetto a settembre. Anche il numero di decessi correlati al colera ha registrato una significativa riduzione, passando a 335 casi, pari a una diminuzione del 55% rispetto al mese precedente.

Sul fronte della prevenzione, la scorta media del Vaccino Orale contro il Colera (OCV) nel mese di ottobre era di 7,9 milioni di dosi, superando la soglia d’emergenza di 5 milioni di dosi. Questo dato indica una disponibilità sufficiente per rispondere rapidamente ai focolai e rafforza la capacità dei paesi di attuare campagne vaccinali mirate.

Nonostante la riduzione dei casi e dei decessi registrata nell’ultimo mese, l’OMS continua a sottolineare l’importanza di monitorare attentamente i focolai e di garantire un accesso tempestivo ai vaccini e ai trattamenti, soprattutto nelle regioni più colpite.