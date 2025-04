Influenza. La curva scende lentamente. Da inizio stagione colpiti 15 mln di italiani

L'influenza 2024-2025 non ha tradito le previsioni di inizio stagione e ancora 'non molla'. Ha superato quota 15 milioni (15.298.000) il totale degli italiani colpiti dal mix di virus simil-influenzali - un 'cocktail' che comprende anche Covid e virus respiratorio sinciziale, tra gli altri - e nell'ultima settimana sono stati 356mila i connazionali infettati. "Nella 14esima settimana del 2025 l'incidenza delle sindromi simil-influenzali è in diminuzione, si mantiene a un livello di intensità 'bassa' e si avvicina ai livelli di base. Nella scorsa stagione, in questa settimana l'incidenza era già tornata ai livelli basali". Lo riportano i medici sentinella del sistema di sorveglianza RespiVirNet curato dall'Istituto superiore di sanità.

Dal 31 marzo al 6 aprile "il livello di incidenza in Italia è pari a 6 casi per mille assistiti (6,8 nella settimana precedente)", si legge nel report epidemiologico. "L'incidenza è in diminuzione in tutte le fasce di età, maggiormente nei bambini sotto i 5 anni" tra i quali "l'incidenza è pari a 16,3 casi per mille assistiti (18 nella settimana precedente). In 7 regioni/province autonome (Valle d'Aosta, Piemonte, Pa di Bolzano, Pa di Trento, Veneto, Toscana e Molise) l'incidenza è tornata ai livelli di base. La Basilicata e la Calabria non hanno attivato la sorveglianza epidemiologica". Durante la settimana numero 14 del 2025 "continua a diminuire la percentuale dei campioni risultati positivi per influenza (9,3%), rispetto alla settimana precedente (11%)", indica il report virologico.

"Tra i 1.915 campioni ricevuti dai laboratori della rete RespiVirNet, 178 sono risultati positivi per influenza, di cui 101 di tipo A (67 di sottotipo H3N2, 15 H1N1pdm09 e 19 non ancora sottotipizzati) e 77 di tipo B. Tra i campioni analizzati nella 14esima settimana, 109 (5,7%) sono risultati positivi per virus respiratorio sinciziale, 14 (0,7%) per Sars-CoV-2 e i rimanenti 525 sono risultati positivi per altri virus respiratori: 262 (13,7%) Rhinovirus, 145 (7,6%) Metapneumovirus, 43 Adenovirus, 30 Coronavirus umani diversi da Sars-CoV-2, 29 virus parainfluenzali e 16 Bocavirus".

Quanto alla minaccia aviaria, "ad oggi - sottolinea l'Iss - sul portale RespiVirNet non è stato segnalato nessun campione positivo per influenza di tipo A 'non sottotipizzabile' per i virus influenzali stagionali e/o appartenente ad altro sottotipo (es. A/H5)".