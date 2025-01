Abruzzo. Marco Scorrano nominato Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria

Per l’assessore Verì la nomina del Ruas “è centrale nell’articolato progetto di abbattimento delle liste d’attesa sul quale il governo regionale è al lavoro da tempo. Al Ruas spetterà coordinare i rapporti tra le Asl abruzzesi, uniformando le procedure di presa in carico dei pazienti”. E sulla scelta di Scorrano aggiunge: “Il suo contributo sarà significativo per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del sistema sanitario abruzzese”.

- La Giunta regionale dell’Abruzzo, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verìha nominato l’ingegnerquale Responsabile unico regionale dell’Assistenza Sanitaria (RUAS). La designazione di Scorrano, dirigente della Provincia di Pescara, era stata formalizzata dall’Unità Centrale per la gestione dell’assistenza sanitaria e delle liste di attesa, organismo istituito lo scorso anno e del quale fanno parte le direzioni delle Asl e i Servizi del Dipartimento Sanità della Regione.spiega l’Assessorein una nota – è centrale nell’articolato progetto di abbattimento delle liste d’attesa sul quale il governo regionale è al lavoro da tempo. Al Ruas, infatti, spetterà coordinare i rapporti tra le Asl abruzzesi, uniformando le procedure di presa in carico dei pazienti secondo le indicazioni della programmazione regionale. Sono in corso importanti investimenti su vari fronti: dalla digitalizzazione all’unificazione dei Cup, fino ad arrivare a un più efficace monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva. Fattori che permetteranno di affrontare concretamente la questione delle liste d’attesa, nel rispetto delle recenti linee guida nazionali volute dal Governo centrale”.la Verì si dice “certa che il suo contributo sarà significativo per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del sistema sanitario abruzzese”.