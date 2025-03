Sigarette elettroniche. Campagna di prevenzione negli USA ha dissuaso quasi mezzo milione di giovani dal loro utilizzo

- Uno studio condotto da scienziati della Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha mostrato come la campagna di prevenzione delle sigarette elettroniche per i giovani, "The Real Cost", abbia ridotto con successo l'uso di e-cig tra i giovani. Si è scoperto che la campagna, lanciata nel 2018 sotto la guida del presidente Trump, ha dissuaso circa 444.252 giovani americani (di età compresa tra 11 e 17 anni al momento del reclutamento dello studio) dal loro utilizzo tra il 2023 e il 2024.Il nuovo studio, pubblicato sulla rivista scientifica peer-reviewed American Journal of Preventive Medicine, ha trovato prove che la campagna ha contribuito al calo di quasi il 70% dell'uso di sigarette elettroniche tra i giovani americani che si è verificato dal 2019. Secondo il National Youth Tobacco Survey, il numero di studenti delle scuole medie e superiori statunitensi che attualmente utilizzano sigarette elettroniche è diminuito da 5,38 milioni nel 2019 a 1,63 milioni nel 2024, il livello più basso in un decennio."Come parte del nostro lavoro per rendere l'America di nuovo sana, dobbiamo garantire che i bambini abbiano un inizio di vita sano", ha dichiarato il commissario ad interim della FDAr, MD, MPH. "Ciò include l'adozione di azioni basate sull'evidenza per prevenire l'uso di prodotti del tabacco da parte dei giovani".I dati della valutazione, che ha seguito nel tempo un campione rappresentativo a livello nazionale di giovani statunitensi, hanno mostrato che la visualizzazione di annunci di "The Real Cost" ha ridotto le possibilità che i giovani che non avevano mai usato una sigaretta elettronica iniziassero successivamente a farne uso. L'indagine ha raccolto informazioni sulla frequenza con cui i giovani sono stati esposti alla campagna "The Real Cost" e quali giovani hanno continuato a provare le sigarette elettroniche, tra le altre variabili."L'adolescenza è un periodo critico per gli sforzi di prevenzione perché la maggior parte degli adulti che usano prodotti del tabacco iniziano a usarli durante l'adolescenza", ha detto, Ph.D., M.P.H., direttore del Center for Tobacco Products della FDA. "Le campagne di prevenzione del tabacco giovanile non solo funzionano, ma sono anche un approccio efficace in termini di costi per proteggere i giovani da una vita di dipendenza da nicotina".Questi dati si basano su precedenti studi scientifici che dimostrano che l'esposizione alla campagna "The Real Cost" è una strategia di risparmio sui costi riducendo i rischi di malattie e morte legate al tabacco nel corso della vita, comprese le malattie croniche. Uno studio precedente che ha valutato la campagna di prevenzione delle sigarette giovanili "The Real Cost" ha rilevato che lo sforzo ha impedito a 587.000 giovani americani di iniziare a fumare in un periodo di tre anni, metà dei quali potrebbe essere diventata un consumatore adulto di sigarette. La campagna di prevenzione delle sigarette ha anche permesso di risparmiare 180 dollari per ogni dollaro speso nei primi due anni, per un totale di oltre 53 miliardi di dollari in riduzione dei costi legati al fumo, come la perdita prematura di vite umane, le costose cure mediche, la perdita di salario, la riduzione della produttività e l'aumento della disabilità.Coloro che attualmente non fanno uso di prodotti del tabacco, in particolare i giovani, non dovrebbero iniziare. Inoltre, ci sono farmaci che sono stati approvati dalla FDA per essere sicuri ed efficaci per gli adulti che vogliono smettere di fumare. Gli adulti che fumano dovrebbero anche sapere che esistono diversi tipi di prodotti del tabacco su uno spettro di rischi per la salute, con i prodotti fumati come le sigarette che sono i più dannosi. Gli adulti che passano completamente dalle sigarette a un prodotto alternativo del tabacco a basso rischio possono generalmente ridurre i rischi per la salute e l'esposizione a sostanze chimiche tossiche e cancerogene.La campagna di prevenzione delle sigarette elettroniche giovanili "The Real Cost" utilizza una varietà di tattiche di marketing e pubblicità creativa per raggiungere i giovani. I materiali pubblicitari e di prevenzione vengono forniti attraverso i canali di comunicazione rilevanti per gli adolescenti, comprese le piattaforme digitali e di streaming, i social media e le piattaforme di gioco. Questi sforzi educativi sono una componente della strategia dell'agenzia per ridurre e prevenire l'uso giovanile dei prodotti del tabacco. Le attività dell'agenzia includono anche azioni di conformità e applicazione lungo tutta la catena di approvvigionamento, in coordinamento con i partner federali che utilizzano le loro autorità uniche, per garantire che coloro che producono, distribuiscono o vendono prodotti del tabacco illegali siano ritenuti responsabili di fronte alla legge. Tutti gli sforzi del Centro per i prodotti del tabacco della FDA sono finanziati al 100% dalle tasse per gli utenti di tabacco, che sono tasse pagate dai produttori e dagli importatori di determinate classi di prodotti del tabacco.