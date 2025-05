Quotidiano on line di informazione sanitaria

Life Science Excellence Awards 2024. Si chiude l’edizione dei record. Premi speciali a Nisticò e ai premi Oscar Morricone e Storaro

I riconoscimenti assegnati quest’anno premiano progetti concreti e ad alto impatto clinico, capaci di integrare ricerca, comunicazione, formazione e supporto lungo tutto il percorso terapeutico. Un’edizione che conferma il crescente dinamismo dell’ecosistema delle life science italiane e il ruolo strategico delle filiali locali di grandi multinazionali, sempre più protagoniste nello sviluppo di soluzioni avanzate e adattate al contesto nazionale

09 MAG

Si è svolta negli spazi spettacolari di Cinecittà World la serata conclusiva dei Life Science Excellence Awards 2024, il principale appuntamento italiano dedicato all’innovazione nella salute, nella medicina e nelle scienze della vita. Una serata che ha unito rigore scientifico e suggestione cinematografica, mettendo in luce progetti, persone e visioni che stanno trasformando il modo di curare, comunicare e formare nel settore healthcare. Come ogni anno, la cerimonia ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti, manager, ricercatori, associazioni di pazienti e istituzioni, chiamati a condividere i risultati di un ecosistema che, pur tra sfide complesse, continua a spingere sull’acceleratore dell’innovazione.

Tre i Premi Speciali, conferiti a personalità di straordinario rilievo: Robert Nisticò, presidente dell’AIFA, è stato insignito per la sua azione riformatrice alla guida dell’Agenzia Italiana del Farmaco, capace di restituire centralità e autorevolezza all’ente regolatorio.

Un omaggio alla memoria è stato riservato a Ennio Morricone, compositore la cui musica ha curato l’anima di milioni di persone nel mondo, ritirato dal figlio Giovanni Morricone.





Sul palco dei Life Science Excellence Awards, infine, il riconoscimento al 3 volte Premio Oscar Vittorio Storaro, maestro della luce del cinema mondiale, che ha idealmente unito arte, percezione e consapevolezza visiva in un messaggio di rigenerazione e conoscenza. Per lui la standing ovation dei circa 400 partecipanti alla serata.

Nella classifica generale delle aziende più premiate, Pfizer e Sanofi si sono posizionate in vetta con 10 premi ciascuna, confermando una leadership solida e trasversale, capace di spaziare dall’oncologia alla digital transformation, dalla formazione ai programmi di supporto al paziente. Subito dietro si è collocata GSK con 6 riconoscimenti, mentre Chiesi Italia, Merck e Viatris, hanno ottenuto 4 premi ciascuna, e Johnson & Johnson MedTech 3 premi, dimostrando l’ampiezza e la profondità delle loro progettualità.

Uno sguardo più analitico alle provenienze geografiche delle aziende ha offerto ulteriori spunti.

Tra le italiane il ruolo da protagonista è stato interpretato da Chiesi Italia, unica realtà nazionale a raggiungere i 4 premi, seguita da Alfasigma, Lo.Li. Pharma, Piam Farmaceutici, Menarini Stemline Italia e Medac Pharma Srl, a testimonianza della vivacità e del potenziale innovativo del nostro comparto.

Nel gruppo delle aziende europee, è ancora Sanofi a primeggiare con 10 riconoscimenti, davanti a GSK (6) e a un terzetto di pari merito a quota 4: Merck, Boehringer Ingelheim e Ipsen. A seguire, UCB Pharma, Leo Pharma e Gruppo Servier in Italia confermano l’importanza strategica della sponda europea nello sviluppo di soluzioni ad alto impatto clinico.

Tra le multinazionali americane, a dominare è Pfizer, con 10 riconoscimenti, seguita da Viatris e Johnson & Johnson MedTech, che con rispettivamente 4 e 3 premi confermano la propria rilevanza globale nel post-aggregazione. Presenti anche Eli Lilly, AbbVie, Biogen e Jazz Pharmaceuticals, a rappresentare l’asse USA dell’innovazione biomedica.

Da segnalare anche la presenza di alcune filiali italiane di gruppi giapponesi, come Astellas Pharma, Daiichi Sankyo e Kyowa Kirin, che hanno ottenuto riconoscimenti grazie a progettualità solide e ben integrate nel contesto nazionale. Un segnale della crescente attenzione delle multinazionali asiatiche per il mercato italiano e del ruolo attivo che le loro sedi locali stanno assumendo nei percorsi di innovazione, formazione e relazione con il sistema salute.

I Life Science Excellence Awards 2024 hanno così offerto un ritratto nitido del sistema salute che evolve, fatto di grandi aziende e piccoli team, di nuovi linguaggi e solide basi scientifiche. Un evento che non è solo vetrina, ma catalizzatore di un pensiero condiviso: la salute è il vero motore del futuro. E premiare chi la costruisce ogni giorno è il modo più credibile per celebrarla.

La serata di premiazione è stata preceduta a febbraio dal “Festival dell’Innovazione”, una serie di 9 Talk Show che hanno visto alternarsi CEO, C-Level, General Manager delle aziende pharma ed esperti nelle lifescience su temi di grande attualità.

La campagna di comunicazione, finalizzata a promuovere le eccellenze su 40 magazine di Homnya, ha raggiunto anche quest’anno i circa 8 milioni di contatti a cui si aggiungono gli oltre 2 milioni sui canali social (Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram) di Popular Science, Sanità Informazione e Quotidiano Sanità.

La dead line per la sottomissione dei progetti per l’edizione 2025 è stata fissata al prossimo 15 Maggio.

LA LISTA COMPLETA DEI TOP 5 OF THE YEAR

BEST COMMUNICATION PROJECT OF THE YEAR

BOEHRINGER INGELHEIM - Sulla mia pelle: vivere con la GPP

GRUPPO SERVIER IN ITALIA - Tutti per uno. L’aderenza è un gioco di squadra

JOHNSON & JOHNSON MEDTECH - Comunicare l’obesità

PFIZER - Ciak si screena. Non restare dietro le quinte… La vita è uno spettacolo!

SANOFI - Il profumo dei ricordi

BEST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT OF THE YEAR

IPSEN - Progetto EV & Chargers

JOHNSON & JOHNSON INNOVATIVE MEDICINE - Fattore J

MEDTRONIC - HOPENWEEK-#TRISDICUORE

PFIZER - A dire il vero

TEVA ITALIA - Humanizing Health Awards

BEST DIGITAL CAMPAIGN OF THE YEAR

BAYER - Vagina Academy

SANOFI - Vacci con cura

SOBI - WHAT AI FEEL

UCB PHARMA - BRIGHT SERIES: La RWE entra in action!

VIATRIS - Viatrisconnect.It

BEST DIGITAL PROJECT OF THE YEAR

ALFASIGMA - FLEBAPP

CHIESI GLOBAL RARE DISEASES - Life With Thal

JOHNSON & JOHNSON MEDTECH - Burden of bleeding campaign

MERCK - La mia voce

NOVARTIS - SICURA: soluzioni integrate per la cura delle dislipidemie

BEST ECM EDUCATION PROGRAM OF THE YEAR

ALFASIGMA - ALGO TALK

GSK - La relazione con il paziente respiratorio in un contesto a digitalizzazione diffusa - IL METAVERSO

NOVO NORDISK - Pioneering Experience

PIERRE FABRE PHARMA - Women for skin cancer

VIATRIS - MED-CAST

BEST INNOVATIVE DEVICETECHNOLOGY OF THE YEAR

B.BRAUN - E.L.I.C.A.

CANON MEDICAL - Virtual Reality for Healthcare Professionals

JOHNSON & JOHNSON MEDTECH - VRAS – VELYS™ Robotic Assisted Solution

MERCK - SMARTDOT™, il nuovo sistema digitale per l’ormone della crescita

NOVARTIS - TELECUORE

BEST INNOVATIVE DRUG OF THE YEAR

ADVANZ PHARMA - Cefepime/Enmetazobactam: innovation in antibiotic therapy

GSK - Vaccino adiuvato contro il virus respiratorio sinciziale

INCYTE - Ruxolitinib: la prima terapia specifica per la vitiligine

MENARINI STEMLINE ITALIA - Elacestrant

SANOFI - Olipudasi Alfa

BEST INSTITUTIONAL & PATIENT EVENT OF THE YEAR

ASTELLAS PHARMA - GOURMEET

CHIESI ITALIA - Patient Partnership Day

ELI LILLY - Europa in Salute

NOVO NORDISK - 100YEARS CELEBRATION

SANOFI - Gioca con noi. Insieme contro l’RSV

BEST INTERNAL CAMPAIGN & HR PROJECT OF THE YEAR

ELI LILLY - International Level Up Meeting (DEI) attraverso il metaverso

PFIZER - #IT’SINOURBLOOD 2.0

PFIZER - Lung First: campagna di sensibilizzazione sul tumore al polmone

SANOFI - Siamo i tipi giusti?

VIATRIS - Digital Learning Break

BEST MARKET ACCESS & PUBLIC AFFAIR PROGRAM OF THE YEAR

BEONE MEDICINES - ZANUEXPRESS: l’esperienza di un accesso rapido sul mercato italiano

INCYTE - Progetto Vitiligine - La parola alle regioni

NOVARTIS - Progetto Iceberg

PFIZER - Gestione Prevenzione

SANOFI - La gestione del paziente con patologie infiammatorie di tipo 2

BEST MARKETING EDUCATION PROGRAM OF THE YEAR

GILEAD SCIENCES - Realness 2023

JOHNSON & JOHNSON MEDTECH - Digital Integration in Education: Virtual Reality e Smart Glasses

LO.LI. PHARMA - Rotterdam 2003 - Roma 2023

MERCK - 3RD Italian Thyroid Preceptorship

PIAM FARMACEUTICI - Semplifica la Cura, Semplifica la Vita

BEST MARKETING PROJECT OF THE YEAR

ALCON - Occhio Secco (DRY EYE) nel setting pre-cataratta: un nuovo iter diagnostico per fare la differenza

BAYER - DOLORLAB

BIOGEN ITALIA - Digital Neuro Hub

JAZZ PHARMACEUTICALS - MIELODY

PFIZER - iACADEMY

BEST MEDIA COMMUNICATION CAMPAIGN OF THE YEAR

ABBVIE - Una malattia con la C

ELI LILLY - #GOALS - Raggiungi i tuoi obiettivi

GSK - OPEN UP

MERCK - La cicogna siete voi

VIATRIS - Non sono solo

BEST OMNICHANNEL & MULTICHANNEL PROJECT OF THE YEAR

BOEHRINGER INGELHEIM - Omnichannel Evolution: a change of perspective

CHIESI ITALIA - CX Excellence in Chiesi Italia

IPSEN - Ipsen Flow

LEO PHARMA - DERMA PED

PFIZER - Affrontiamo insieme la nuova normalità

BEST PATIENT ADVOCACY CAMPAIGN OF THE YEAR

ASTELLAS PHARMA - Fermati al rosso

INCYTE - L’ospite

LO.LI. PHARMA - Il mio fibroma podcast

PFIZER - MEN’S PRO - Uomini con tumore prostatico metastatico

SANOFI - CHANGEAD - Reimmagina la tua vita con la dermatite atopica

BEST PATIENT ADVOCACY PROGRAM OF THE YEAR

DAIICHI SANKYO - Pink Positive

HOLLISTER - Dansac Nurse Academics (DNA)

PFIZER - DIVA

PROCTER & GAMBLE - Oltre la rampa

SANOFI - Patient Council di Sanofi Italia

BEST PATIENT SUPPORT PROGRAM OF THE YEAR

CHIESI ITALIA - Device4Patients

GSK - EM2POWER

MEDAC PHARMA - MILIBRA

PFIZER - Oncowellness 2

SANOFI - Superpoteri

BEST SCIENTIFIC COLLABORATION PROGRAM OF THE YEAR

GSK - Meningioca: il gioco (serious!) disegnato per la pediatria di famiglia

INCYTE - Dopo un anno dove siamo e dove andiamo

KYOWA KIRIN - Patologie ipofosfatemiche nell’adulto: una consensus sui percorsi di cura

SANOFI - The Vestige Trial

UCB PHARMA - Make the difference together

BEST STAND ALONE EVENT OF THE YEAR

ADVANZ PHARMA - CLIPP (Collaborative Liver Biopsy Precision Partnership)

DAIICHI-SANKYO / ASTRAZENECA - Nuovo Mondo, Onconauti in navigazione

GSK - NUCLEOS: New Indications Launch Journey

IPSEN - READY - Driving the change in neuroscience

JAZZ PHARMACEUTICALS - EPIDAYS - Dalle evidenze alla pratica clinica

09 maggio 2025

© Riproduzione riservata



