Ricerca indipendente, secondo bando 2025 Aifa. Al centro antimicrobico-resistenza e medicina di precisione
C’è tempo fino alle 12 del prossimo 18 novembre per partecipare al secondo Bando 2025 di Ricerca Indipendente, promosso dall’Agenzia Italiana del Farmaco. Venti milioni di euro per finanziare studi sul contrasto all’antimicrobico-resistenza e sulla medicina di precisione, non a fini commerciali e in grado di generare nuove evidenze scientifiche con ricadute positive sulla salute dei cittadini e sull’intero Ssn.
17 OTT
- L’Aifa rafforza l’impegno a sostegno di studi no profit in aree strategiche per il Servizio sanitario nazionale e pubblica un secondo Bando 2025 di Ricerca Indipendente. Venti milioni di euro per finanziare studi sul contrasto all’antimicrobico-resistenza e sulla medicina di precisione, non a fini commerciali e in grado di generare nuove evidenze scientifiche con ricadute positive sulla salute dei cittadini e sull’intero SSN.
C’è tempo fino alle 12 del prossimo 18 novembre per presentare i progetti.
Il Bando, spiega l’Aifa in una nota, “punta a valutare nuove combinazioni terapeutiche di antimicrobici, favorire strategie innovative per migliorarne l’efficacia, individuare marcatori predittivi della risposta a questi farmaci e utilizzare nuovi strumenti diagnostici, come i test rapidi. Particolare attenzione è rivolta anche alla medicina di precisione, alle potenzialità della farmacogenomica e al contributo dell’Intelligenza Artificiale, in particolare in oncologia, neurologia e psichiatria”
Ricercatori italiani di enti e istituzioni pubbliche possono inviare le proposte esclusivamente tramite il nuovo Sistema di Ricerca Indipendente (SRI), disponibile sul portale dei servizi Aifa.
17 ottobre 2025
© Riproduzione riservata
Altri articoli in Scienza e Farmaci
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
Homnya srl
P.I. e C.F. 13026241003
Sede legale e operativa:
Via della Stelletta, 23, 00186 - Roma
Sede operativa:
Via Luigi Galvani, 24, 20124 - Milano
Direttore responsabile
Luciano Fassari
Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto
Copyright 2013 © Homnya srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 13026241003
- iscrizione al ROC n. 34308
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013
Riproduzione riservata.
Policy privacy
Cookies policy