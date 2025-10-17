Quotidiano on line
di informazione sanitaria
 Venerdì 17 OTTOBRE 2025
Scienza e Farmaci

segui quotidianosanita.it
stampa

Ricerca indipendente, secondo bando 2025 Aifa. Al centro antimicrobico-resistenza e medicina di precisione 


C’è tempo fino alle 12 del prossimo 18 novembre per partecipare al secondo Bando 2025 di Ricerca Indipendente, promosso dall’Agenzia Italiana del Farmaco. Venti milioni di euro per finanziare studi sul contrasto all’antimicrobico-resistenza e sulla medicina di precisione, non a fini commerciali e in grado di generare nuove evidenze scientifiche con ricadute positive sulla salute dei cittadini e sull’intero Ssn.

17 OTT - L’Aifa rafforza l’impegno a sostegno di studi no profit in aree strategiche per il Servizio sanitario nazionale e pubblica un secondo Bando 2025 di Ricerca Indipendente. Venti milioni di euro per finanziare studi sul contrasto all’antimicrobico-resistenza e sulla medicina di precisione, non a fini commerciali e in grado di generare nuove evidenze scientifiche con ricadute positive sulla salute dei cittadini e sull’intero SSN.

C’è tempo fino alle 12 del prossimo 18 novembre per presentare i progetti.

Il Bando, spiega l’Aifa in una nota, “punta a valutare nuove combinazioni terapeutiche di antimicrobici, favorire strategie innovative per migliorarne l’efficacia, individuare marcatori predittivi della risposta a questi farmaci e utilizzare nuovi strumenti diagnostici, come i test rapidi. Particolare attenzione è rivolta anche alla medicina di precisione, alle potenzialità della farmacogenomica e al contributo dell’Intelligenza Artificiale, in particolare in oncologia, neurologia e psichiatria”

Ricercatori italiani di enti e istituzioni pubbliche possono inviare le proposte esclusivamente tramite il nuovo Sistema di Ricerca Indipendente (SRI), disponibile sul portale dei servizi Aifa.

17 ottobre 2025
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Scienza e Farmaci
immagine_1
Due nuove terapie ottengono il via libera dal Chmp di Ema, tra cui il primo farmaco per la bronchiectasia non fibrocistica
immagine_2
Ema conferma la sospensione del farmaco per l’anemia falciforme Oxbryta: “Rischi superiori ai benefici”
immagine_3
Medicina narrativa, Iss avvia un corso per i responsabili della formazione di Asl, Aou e Irccs
immagine_4
Antibiotico resistenza. Urologi lanciano progetto e chiamano a raccolta le Società scientifiche. Gemmato: “Da Governo impegno concreto”
immagine_5
Fatica persistente. Colpisce 1 italiano su 10: scoperto il modo in cui il cervello ‘amplifica’ gli sforzi
immagine_6
Farmaci. Farmindustria: “Ue sta sbagliando tutto, mentre Cina e Usa si rafforzano”
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
Homnya srl
P.I. e C.F. 13026241003

Sede legale e operativa:
Via della Stelletta, 23, 00186 - Roma
Sede operativa:
Via Luigi Galvani, 24, 20124 - Milano
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06 45209 715

info@homnya.com

Copyright 2013 © Homnya srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 13026241003
- iscrizione al ROC n. 34308
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy
Cookies policy