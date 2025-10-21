Virus respiratori. “Vaccinarsi ora per proteggere anziani, bambini e fragili durante l’inverno”. L’allerta dell’Ecdc

Con l’arrivo della stagione fredda, l’Ecdc invita i Paesi europei a rafforzare le campagne vaccinali contro influenza, RSV, Covid-19 e polmonite pneumococcica, ancora sotto i livelli raccomandati. L’appello è rivolto in particolare a operatori sanitari e gruppi vulnerabili, per ridurre ricoveri e decessi. Fondamentali anche igiene, isolamento e ventilazione degli ambienti per limitare la diffusione dei virus

Con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno in Europa, si prevede che le infezioni respiratorie influiranno notevolmente sulla salute delle persone vulnerabili a esiti gravi.

I bambini piccoli, gli anziani, le persone con un sistema immunitario indebolito e coloro che soffrono di patologie croniche preesistenti corrono un rischio maggiore di ricovero ospedaliero e decesso a causa di queste infezioni. Inoltre, quando molte persone si ammalano contemporaneamente, anche i sistemi sanitari possono essere sottoposti a una pressione significativa.

La vaccinazione aiuta a prevenire le cause più comuni di malattie respiratorie gravi, tra cui influenza, virus respiratorio sinciziale (VRS), Covid-19 e polmonite pneumococcica causata da Streptococcus pneumoniae.



Questo il monito che arriva l’Ecdc.

“Le infezioni respiratorie si diffondono nella comunità, ma possono circolare anche negli ospedali, negli ambulatori di medicina generale e in altre strutture sanitarie – afferma Bruno Ciancio, epidemiologo senior dell’Ecdc – vaccinare gli operatori sanitari e i gruppi a più alto rischio di malattie gravi, nonché applicare meticolose misure di prevenzione delle infezioni nelle strutture sanitarie, può salvare migliaia di vite. Anche se non si rientra tra i gruppi raccomandati per la vaccinazione, è possibile contribuire a proteggere gli altri rimanendo a casa ed evitando di entrare in stretto contatto con altre persone quando si presentano sintomi di un’infezione respiratoria”.

Ogni inverno, le epidemie influenzali causano milioni di infezioni in tutta Europa, causando centinaia di migliaia di ricoveri ospedalieri e decine di migliaia di decessi. Tuttavia, i tassi di copertura vaccinale antinfluenzale rimangono al di sotto dell’obiettivo del 75% in tutta Europa, sia per i gruppi vulnerabili che per gli operatori sanitari. Durante l’ultima stagione, la maggior parte dei paesi ha riportato una copertura vaccinale antinfluenzale ben al di sotto del 50%. Solo Danimarca (76%), Irlanda (75%), Portogallo (71%) e Svezia (68%) hanno raggiunto o si sono avvicinati all’obiettivo di copertura UE del 75%. Tra gli operatori sanitari, questo livello era ancora più basso, con una mediana del 32%.

I bambini sono particolarmente colpiti dall’influenza. Vaccinarli, in linea con le raccomandazioni nazionali, li protegge dalle infezioni gravi, in particolare tra i bambini di età inferiore ai cinque anni. La maggior parte degli Stati membri dell’UE/SEE raccomanda il vaccino antinfluenzale per i bambini.

In tutta Europa, il virus respiratorio sinciziale (RSV) causa ogni anno circa 250.000 ricoveri ospedalieri nei bambini e 160.000 negli anziani. Diversi paesi dell’UE stanno implementando programmi di vaccinazione contro il RSV nelle donne in gravidanza e negli anziani, garantendo la protezione contro la malattia grave. Sono disponibili anche altre opzioni, come gli anticorpi monoclonali a lunga durata d’azione per i gruppi ad alto rischio di esiti gravi, come i neonati.

Poiché il Sars-CoV-2 continua a circolare tutto l’anno, con casi in aumento periodico, gli anziani, le persone con patologie croniche e quelle con un sistema immunitario indebolito restano a rischio di malattie gravi e per loro è raccomandata la vaccinazione.

La polmonite pneumococcica causa uno dei tassi più elevati di ospedalizzazione e mortalità tra gli anziani. Eppure, secondo i dati dell’Ecdc, oltre il 70% delle persone di età pari o superiore a 65 anni ha contratto un’infezione prevenibile con la vaccinazione.

Oltre alla vaccinazione, una buona igiene e una buona igiene respiratoria contribuiscono a limitare la diffusione dei virus. Lavarsi regolarmente le mani, coprirsi bocca e naso quando si starnutisce, rimanere a casa quando si è malati e ventilare gli spazi chiusi sono tutti accorgimenti che riducono la trasmissione.

Le donne in gravidanza, gli anziani, le persone con patologie croniche e i genitori di neonati e bambini di età inferiore ai cinque anni sono incoraggiati a parlare con il proprio medico curante su come proteggersi da virus respiratorio sinciziale (RSV), influenza e Covid-19.

Per i pazienti a maggior rischio di malattia grave, i medici dovrebbero valutare l’uso precoce di trattamenti antivirali per l’influenza per ridurre la probabilità di progressione della malattia, secondo le linee guida cliniche nazionali. Gli operatori sanitari sono inoltre vivamente incoraggiati a rimanere aggiornati sulle vaccinazioni per proteggere i propri pazienti e se stessi e per contribuire al funzionamento dei sistemi sanitari durante i mesi invernali.

21 ottobre 2025

