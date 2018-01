Appello per candidatura Gelli

29 GEN - Gentile direttore,

l'esclusione di Federico Gelli dalla liste elettorali è un vero scandalo. Gelli è stato l'autore della legge più importante per noi medici dopo la riforma sanitaria. Ha riunito la categoria che si sente finalmente tutelata e difesa di fronte ai contenziosi medico legali. Confidiamo che ci possa essere un ripensamento su questa decisione incomprensibile.



In conclusione, la ringraziamo direttore per aver dato la possibilità di sottoscrivere la presente ai suoi lettori inviando una mail a quotidianosanita@hcom.it



Dario Manfellotto, Internista Roma

Romano Forleo, Ginecologo Roma

Patrizia Forleo, Ginecologa Roma

Adolfo Pagnanelli, Medicina d'urgenza Roma

Paola Gnerre, Internista Savona

Girolamo Sirchia, Ex Ministro della Salute Milano

Federica Lorenzi, Socialista in Nefrologia Roma

Monica Carfora, Medicina d'urgenza Roma

29 gennaio 2018

