Ma Zaia annuncia avvio sperimentazione Avigan già da domani

22 MAR - "Sta girando un video di un farmaco giapponese, l'Avigan. L'Aifa ha dato l'ok alla sperimentazione, e verrà sperimentato anche in Veneto, spero che da domani si possa partire", così oggi durante la conferenza stampa di aggiornamento sulal situazione dell'emergenza Coroonavirus il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.



Una notizia, in parte però ridimensionata poco dopo dal direttore generale della Sanità del Veneto e presidente di Aifa Domenico Mantoan, che ha precisato come la decisione di Aifa in merito all'avvio di una sperimentazione su Avigan sarà in realtà presa solo domani.







Una precisazione poi confermata in una nota della stessa Aifa oggi pomeriggio dove si sottolinea anche che ad oggi il farmaco "per COVID-19 non è autorizzato in Europa e USA" e che "sono scarse evidenze scientifiche sull’efficacia".

22 marzo 2020

In ogni caso se la sperimentazione partirà o meno lo sapremo solo domani.