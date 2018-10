Influenza: siamo pronti? Le indicazioni dell’Oms, un corso on line e cinque falsi miti da sfatare. Ogni anno 650.000 morti

Il 2018 è anche il 100° anniversario di una delle più catastrofiche crisi della salute pubblica nella storia moderna legate a questi tipi di virus: la pandemia influenzale del 1918 conosciuta come "influenza spagnola". "Un'altra pandemia causata da un nuovo virus dell'influenza è una certezza, ma non sappiamo quando accadrà, quale ceppo virale sarà e quanto sarà grave la malattia", ha detto Wenqing Zhang, direttore del Global Influenza Programme dell'Oms .

12 OTT - L'influenza può non è sempre considerata dalla maggior parte delle persone come una grave malattia. I sintomi: mal di testa, naso che cola, tosse e dolore muscolare, possono far confondere le persone con un forte raffreddore.



Eppure l'influenza stagionale uccide fino a 650.000 persone ogni anno. Ecco perché le vaccinazioni contro l'influenza sono così importanti, specialmente per proteggere i bambini piccoli, gli anziani, le donne incinte o le persone che hanno un sistema immunitario vulnerabile.



Un esempio: quando 100 passeggeri su un volo da Dubai a New York nel settembre 2018 si sono ammalati di sintomi respiratori, i funzionari sanitari erano preoccupati di essere difronte a una grave malattia respiratoria chiamata MERS-CoV (coronavirus della sindrome respiratoria del Medio Oriente) e hanno messo in quarantena l'aereo fino a ulteriori i controlli sanitari. I test hanno dimostrato che molti erano positivi per il virus dell'influenza, che può essere facilmente diffuso quando le persone sono in stretto contatto o in spazi contenuti come aeroporti e aerei per diverse ore.



Ciò che la maggior parte delle persone conosce dell’influenza' è l'influenza stagionale, così chiamata perché arriva nella stagione più fredda due volte l'anno (una volta nell'inverno settentrionale e una volta nell'inverno dell'emisfero australe) nelle zone temperate del mondo e circola tutto l'anno nei tropici e subtropici.



Ma il virus dell'influenza è in costante mutamento per “sfuggire” al nostro sistema immunitario. Quando si identifica un nuovo virus che può facilmente infettare ed essere diffuso tra le persone e per il quale la maggior parte degli individui non ha immunità, il contagio può trasformarsi in una pandemia.



L’Oms in questa occasione ha diffuso un corso on line sull’influenza e pubblicato sul suo sito i cinque “falsi miti” sul vaccino antinfluenzale



Mito 1: l'influenza non è grave, quindi non ho bisogno del vaccino



Falso: fino a 650.000 persone all'anno possono morire di influenza. E questo dato è legato solo alle morti per problemi respiratori, quindi il probabile impatto è ancora più alto. Anche le persone sane possono contrarre l'influenza, ma soprattutto le persone il cui sistema immunitario è vulnerabile. La maggior parte delle persone si riprende in poche settimane, ma alcune possono sviluppare complicanze tra cui infezioni del seno e dell'orecchio, polmonite, infiammazioni al cuore o al cervello.



Mito 2: il vaccino antinfluenzale può dare l'influenza



Falso: il vaccino contro l'influenza contiene un virus inattivato che non può darti influenza. Se ci si sente doloranti o leggermente febbrili, è una normale reazione del sistema immunitario al vaccino e generalmente dura solo un giorno o due.



Mito 3: il vaccino antinfluenzale può causare gravi effetti collaterali



Falso: il vaccino antinfluenzale è sicuro. Gli effetti collaterali gravi sono estremamente rari. Una su un milione di persone può avere la sindrome di Guillain-Barré (GBS), che causa debolezza muscolare e paralisi.



Mito 4: ho fatto il vaccino e ho ancora l'influenza, quindi non funziona



Falso: molti virus influenzali circolano continuamente, motivo per cui le persone possono avere l'influenza nonostante siano vaccinate poiché il virus è specifico per un ceppo. Tuttavia, essere vaccinati migliora la possibilità di essere protetti dall'influenza. Questo è particolarmente importante per fermare il virus che colpisce le persone con sistemi immunitari vulnerabili.



Mito 5: sono incinta quindi non dovrei fare il vaccino antinfluenzale



Falso: le donne incinte dovrebbero in particolare fare il vaccino antinfluenzale poiché il loro sistema immunitario è più debole del solito. Il vaccino antinfluenzale inattivato è sicuro in qualsiasi fase della gravidanza.



Video sull'influenza spiegata da Martin Friede, coordinatore della la ricerca sui vaccini (IVR) dell'Oms







12 ottobre 2018

