Presidenza Agenas. Bucci propone Sonia Viale: “È un’ottima candidata”

È partita la campagna per la presidenza Agenas. Scade infatti ad aprile il mandato di Manuela Lanzarin dalla carica di facente funzione, ruolo ricoperto dall’assessore alla sanità della Regione Veneto dalla scadenza del mandato dell’ex presidente Enrico Coscioni.

E ora si affaccia il nome di Sonia Viale. A proporre l’avvocata, ex consigliera, assessore regionale alla Sanità e sottosegretaria agli Interni è il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.

“È un’ottima candidata”, ha sottolineato Bucci confermano i rumors che danno la leghista Viale in pole position per la presidenza di Agenas.



“È una proposta di cui abbiamo già discusso, informalmente anche con i presidenti della altre Regioni” ha aggiunto Bucci. E l’ufficializzazione della proposta potrebbe arrivare alla prossima seduta della Conferenza delle Regioni: “Appena il presidente Massimiliano Fedriga decide che siamo pronti per partire, faremo la proposta ufficiale. Mi auguro che ci sia consenso fra tutti” conclude Bucci.