Sui vertici di Agenas ancora non si trova la quadra

Ancora una fumata ieri in Conferenza delle Regioni per l’indicazione da parte dei governatori del Presidente e di un membro del Cda di Agenas. A quanto si apprende ci sarebbe una forte contrapposizione all’interno della Conferenza. Da un lato il centrodestra spingerebbe per la candidatura dell’ex assessore alla Sanità della Liguria, Sonia Viale mentre il centrosinistra con la Campania in testa propone l’Assessore all’Economia campano, Ettore Cinque. Il confronto prosegue ormai da tempo ma il nodo non si scioglie. Intanto il Ministero della Salute pare restare alla finestra sia per quanto riguarda la proposta di un nome per la Dirigenza generale sia sull’ipotesi di commissariamento.

Un’impasse che si trascina però da 7 mesi, dopo l’uscita a sorpresa di Domenico Mantoan dalla direzione generale a fine 2024 cui ha preso il posto come facente funzione Giulio Siccardi. Nel frattempo, è scaduto anche il mandato da Presidente facente funzione di Manuela Lanzarin cui è succeduta nello stesso ruolo Milena Vainieri, il cui mandato è però anch’esso in scadenza. Senza una soluzione a breve quindi il commissariamento potrebbe essere ancora una strada realistica anche perché con la scadenza della Vaineri rimarrebbero solo due membri nel Cda, un numero insufficiente a far marciare l’Agenzia.

Un’inerzia preoccupante dato che Agenas, soprattutto in ottica Pnrr (per cui ha in pancia i progetti su Telemedicina, Portale della Trasparenza e Intelligenza artificiale), necessita assolutamente di una governance piena. Ma non solo Pnrr, Agenas gestisce anche la Piattaforma nazionale delle Liste d’attesa e ricopre anche il ruolo di Agenzia sanitaria digitale oltre che al suo classico compito di raccordo tra le Regioni e il Ministero della Salute.

Luciano Fassari