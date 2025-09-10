Morte per meningite a Bari. Gemmato: “Il Governo è con la scienza. In Puglia coperture vaccinali sopra la media, ma sotto gli obiettivi”

Nel corso della seduta odierna della XII Commissione Affari Sociali della Camera, il sottosegretario alla Saluteha risposto all’interrogazione presentata dain merito alla tragica morte di un bambino per sepsi fulminante da meningococco B presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.Gemmato ha aperto il suo intervento esprimendo cordoglio alla famiglia del piccolo paziente, ribadendo che "questo Governo si schiera, come sempre, dalla parte della scienza e delle evidenze scientifiche".Il Sottosegretario ha sottolineato l’impegno costante del Ministero nella promozione della pratica vaccinale, attraverso campagne informative accessibili sul portale istituzionale. Tali campagne coprono vari aspetti: dalle malattie prevenibili ai dati sulle coperture vaccinali, fino alle normative in materia. Particolare attenzione è riservata anche alla meningite, con una sezione dedicata sul sito ministeriale.Per rafforzare la diffusione delle informazioni, Gemmato ha annunciato l’intenzione di estendere la campagna anche ai canali social istituzionali, così da raggiungere una platea più ampia.Ricordando la circolare ministeriale del 9 maggio 2017, il Sottosegretario ha evidenziato le linee guida operative già diramate per la prevenzione e il controllo delle malattie batteriche invasive prevenibili da vaccino. Tra le raccomandazioni: la diagnosi tempestiva, il coordinamento tra le strutture sanitarie e la formazione permanente degli operatori sanitari.Sul fronte pugliese, Gemmato ha riportato i dati forniti dall’Assessorato regionale alla Sanità, evidenziando un investimento significativo nelle attività di prevenzione. La Regione ha adottato un piano di comunicazione innovativo – con azioni sui social media, pubblicazioni digitali e monitor in luoghi pubblici – e ha rafforzato la collaborazione con il sistema scolastico per promuovere l’educazione alla prevenzione.È inoltre in fase di predisposizione un Piano regionale di immunizzazione con un nuovo calendario vaccinale, basato sulle più recenti evidenze scientifiche. Nonostante i buoni risultati della Puglia – 81,2% di copertura per il meningococco B e 84,7% per ACWY – resta ancora da raggiungere l’obiettivo del 90% previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023–2025.Gemmato ha concluso assicurando che il Ministero resta impegnato nella valutazione delle migliori strategie vaccinali, sempre in stretta collaborazione con la comunità scientifica.