Liguria. Parte il Consiglio superiore della sanità ligure. Bassetti: “Obiettivo è ottenere suggerimenti e consigli da parte di chi vive il territorio e l'ospedale”

Primo incontro ieri in Regione Liguria per il Consiglio Superiore della Sanità Ligure alla presenza del presidente della Regionee dell’assessore alla sanitàe coordinato dadirettore della Clinica Malattie Infettive - IRCCS Ospedale Policlinico San Martino e direttore del Dipartimento interaziendale di interesse regionale di Infettivologia.Il Consiglio, organismo consultivo non vincolante, opererà a supporto del Presidente e dell’Assessore alla Sanità, Servizi Sociosanitari, Sociali e Terzo settore nelle seguenti principali aree d’interesse: Chirurgica, Diagnostica per immagini, Emergenza Urgenza, Farmacologia/Farmaceutica, Internistica, Materno infantile, Medicina dei servizi, Medicina distrettuale e del territorio, Oncoematologia, Professioni sanitarie,Testa collo, Veterinaria.spiega in una nota l’assessore alla Sanità- è quello di ottenere suggerimenti e consigli da parte di chi vive il territorio e l'ospedale, nessuno meglio di questi medici può aiutare la nostra regione. Matteo Bassetti avrà il compito di farsi portavoce di un gruppo che per noi rappresenta una risorsa importante ed è per questo che siamo pronti a ricevere anche proposte e progetti”.riposta in tutti noi. Quella di istituire un consiglio della sanità è un’idea nuova e vincente - spiegadirettore della Clinica Malattie Infettive - IRCCS Ospedale Policlinico San Martino e direttore del Dipartimento interaziendale di interesse regionale di Infettivologia -. Da parte di tutti noi c’è un grande entusiasmo e siamo pronti a lavorare per il bene della Liguria anche al di là delle nostre principali competenze”.– direttore distretto sociosanitario n. 14, ASL 4, medico specialista in Oculistica;direttore della U.O. Medicina Emergenza e Accettazione d’urgenza MECAU dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino;Medico di Medicina Generale- ASL 5;professore associato di Medicina Legale, Università degli Studi di Genova, Coordinatore del Centro Regionale Trapianti;direttore Professioni Sanitarie dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino – Presidente SIDMI (Società Italiana per la direzione ed il management professioni infermieristiche);direttore Clinica di Oncologia Medica dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino; Alberto Ferrando, Pediatra – presidente APEL (Associazione pediatri extraospedaliera della Liguria);direttore SC Ortopedia e Traumatologia – ASL 1;direttore SC Radiologia Diagnostica ed Interventistica ASL 2; Anna Maria Gatti, direttore SC Medicina Interna ospedale Villa Scassi ASL 3;medico cardiochirurgo - GVM Care & Research;medico ortopedico – già direttore SC Ortopedia E.O. Ospedali Galliera;dirigente veterinaria, Sanità animale ASL1; Italo Porto, direttore della Clinica delle Malattie dell’apparato cardiovascolare - IRCCS Ospedale Policlinico San Martino;direttore SC Cardiologia - ASL 1;– direttore UO Politiche del farmaco, dispositivi medici, protesica e integrativa di A.Li.Sa, direttore DIAR Farmaceutico.