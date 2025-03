Criticità nel Lazio su assunzioni, retribuzioni e aggressioni. Di Cola (Cgil): “Situazione del personale è grave, si vedono anni di disinvestimento”

Le principali criticità del comparto sanitario pubblico del Lazio riguardano “le assunzioni del personale, i livelli di retribuzione e le aggressioni”. E' quanto emerge dal rapporto sulla condizione del personale del Servizio sanitario pubblico del Lazio elaborato da Fp Cgil Roma e Lazio e presentato oggi a Roma. Secondo il segretario generale Cgil di Roma e del Lazio,, intervenuto alla presentazione, la situazione del personale sanitario del Lazio “è grave perché si vedono con forza gli anni di disinvestimento. Si sono persi tanti operatori e il Servizio sanitario regionale è sempre più in difficoltà. Grazie alla nostra azione adesso siamo riusciti a stabilizzare il numero del personale, ma ancora non si riescono a vedere gli effetti anche degli accordi che abbiamo fatto. L'aumento del numero assoluto dei dipendenti ancora non c'è, così ancora non si vedono gli effetti positivi del Pnrr e dell'investimento sulla sanità del territorio”.Sulle principali problematiche riscontrate nel comparto sanitario pubblico del Lazio, emerge che “c'è un problema sul personale perché bisogna continuare ad assumere e aumentare il numero di professionisti - ha sottolineato Di Cola - C'è un problema di salario. Le lavoratrici e i lavoratori del Servizio sanitario regionale sono tra i più poveri in Europa e le scelte sbagliate del Governo peggiorano questa condizione. Non si riesce a stare nemmeno al passo con l'inflazione. Poi c'è un problema di dignità del lavoro. Le lavoratrici e i lavoratori in tanti casi subiscono aggressioni e vessazioni. Quindi noi siamo qui per dire che questi operatori non sono soltanto gli angeli del Covid, ma sono quei professionisti che tutti i giorni garantiscono i servizi ai cittadini. Siamo in campo e continueremo a mobilitarci perché la salute è per noi un obiettivo fondamentale”, ha concluso.