Banca dei Tessuti del Veneto. Zaia, “Eccellenza di un modello sanitario verso nuovi traguardi di ricerca e cura” 

“Una vera eccellenza europea che si pone ai vertici nazionali. Un traguardo che sottolinea l’alto livello qualitativo e tecnico del nostro modello sanitario e le sue profonde radici nelle solidarietà e generosità dei nostri cittadini. Quando si parla di Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto, infatti, questi aspetti si fondono. Se nell’ultimo anno, grazie alla sua attività, quasi 8.000 interventi chirurgici sono stati possibili in centri trapianto italiani e stranieri, i numeri ci dicono anche che tra i 1.465 donatori di tessuti contati ben 1.114 sono veneti”. Con queste parole il presidente della Regione del Veneto,commenta i dati del bilancio annuale di FBTV (Fondazione Banca dei Tessuti del Veneto). Una realtà con sede a Treviso che, sottolinea la Regione in una nota, “da anni si impone a livello mondiale nella raccolta e nel prelievo, trattamento, conservazione e distribuzione, garantendo disponibilità dei tessuti omologhi indispensabili per l’attività trapiantistica”.n Italia, il 73% delle donne che donano la placenta sono venete così come il 41% delle valvole cardiache donate – prosegue il Presidente. Il report dell’attività della struttura trevigiana, diffuso in queste ore, riassume nei numeri una realtà unica, protagonista internazionale nelle biotecnologie e delle nuove prospettive di diagnosi e cura a beneficio dei pazienti colpiti da gravi patologie”.– sottolinea il Governatore – soprattutto se pensiamo al campo d’azione dell’attività della banca che va da soluzioni vitali, come ad esempio in cardiochirurgia, alla chirurgia ricostruttiva dopo gravi traumi o tumori invasivi. Il numero raggiunto di 1.465 donatori, tra multitessuto e viventi, rappresenta un notevole aumento del 24% rispetto all’anno precedente, consentendo l’acquisizione di 5.702 tessuti pari a +16%. A conferma della posizione acquistata nel quadro internazionale, FBTV ha gestito la richiesta, mai raggiunta prima, di tessuti per 7.741 pazienti in 321 centri trapianto in Italia e in otto paesi tra cui Germania, Austria, Norvegia, Grecia e Olanda. È l’affermazione della sanità veneta, impegnata in sempre nuovi progressi scientifici in diversi campi di applicazione per offrire ai suoi cittadini nuove speranze di cura e condividendo i traguardi raggiunti”.: “Due sono gli ingredienti di una simile affermazione: sensibilità alla donazione e grande impegno scientifico. Caratteristiche che non mancano ai Veneti, per le quali esprimo un ringraziamento a tutti i donatori insieme ai loro familiari e al presidente, professor Palù, insieme a tutti i professionisti e il personale della Fondazione”.